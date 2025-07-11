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Глава генштаба Франции призвал не запугивать граждан войной с Россией

Глава генштаба Франции призвал не запугивать граждан войной с Россией - РИА Новости, 11.07.2025

Глава генштаба Франции призвал не запугивать граждан войной с Россией

Французы должны отдавать себе отчет в "стратегической среде" и грозящих им угрозах, но не нужно запугивать их "войной с Россией", заявил глава генштаба... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:03:00+03:00

2025-07-11T15:03:00+03:00

2025-07-11T15:03:00+03:00

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ПАРИЖ, 11 июл – РИА Новости. Французы должны отдавать себе отчет в "стратегической среде" и грозящих им угрозах, но не нужно запугивать их "войной с Россией", заявил глава генштаба вооруженных сил (ВС) Франции генерал Тьерри Буркхард. "Угроза со стороны России присутствует. Но означает ли это, что надо запугивать французов? Я так не думаю. Не нужно пытаться запугивать людей, но необходимо, чтобы люди отдавали себе отчет в том, какова сегодня стратегическая среда – не только в Европе, есть еще Африка, Ближний Восток, угрозы на национальной территории, в Индо-Тихоокеанском регионе, в космосе", - сказал он на пресс-конференции в пятницу. Так генерал ответил на вопрос, считает ли он, "что Франции угрожает война с Россией". Трансляция велась в официальном аккаунте минобороны в Х. При этом генерал неоднократно повторил утверждение, что "РФ рассматривает Францию как свою главную угрозу в ЕС", сославшись на якобы "соответствующие заявления российской стороны", при этом реальных примеров подобных якобы заявлений он не привёл. Он отметил, что, если Россия одержит победу на Украине, "Европе нужно будет забеспокоиться", и призвал европейцев "к ответственности". Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что победа в специальной военной операции на Украине будет за Россией. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html

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россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире