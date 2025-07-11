https://ria.ru/20250711/fns-2028603633.html
ФНС рассказала, как распознать мошенников по телефону
ФНС рассказала, как распознать мошенников по телефону - РИА Новости, 11.07.2025
ФНС рассказала, как распознать мошенников по телефону
Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:20:00+03:00
2025-07-11T16:20:00+03:00
2025-07-11T16:20:00+03:00
общество
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. "В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - рассказывает ведомство. Затем злоумышленники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда. "Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства. При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.
https://ria.ru/20250710/chp-2028417002.html
https://ria.ru/20250315/moshenniki-2005141986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС рассказала, как распознать мошенников по телефону
ФНС: мошенники предлагают россиянам решить вопрос с уплатой налогов удаленно
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Телефонные звонки россиянам от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов, в последнее время участились, злоумышленники пытаются выведать личные данные и код из смс, а также предлагают гражданам решить вопрос с уплатой налогов удаленно, запугивая штрафами и ограничениями на выезд, предупредила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"В последнее время участились случаи, когда гражданам звонят и представляются сотрудниками налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - рассказывает ведомство.
Затем злоумышленники предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.
"Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России
Юлия Каменчук, чьи слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России.