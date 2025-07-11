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Еще один фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге не смог обжаловать арест
Еще один фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге не смог обжаловать арест - РИА Новости, 11.07.2025
Еще один фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге не смог обжаловать арест
Фигурант дела о преступной группе в Екатеринбурге Ахлиман Гянджиев не смог обжаловать свой арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:03:00+03:00
2025-07-11T10:03:00+03:00
2025-07-11T10:03:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Фигурант дела о преступной группе в Екатеринбурге Ахлиман Гянджиев не смог обжаловать свой арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Как ранее уточняли агентству в объединенной пресс-службе судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. В четверг суд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернули в суд первой инстанции и сняли с апелляционного рассмотрения из-за "процессуальных моментов". В пятницу также будут рассмотрены жалобы на арест Бакира Сафарова и Шахина Лалаева. "Ахлиман Гянджиев останется под стражей. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление без изменения, жалобу адвоката – без удовлетворения", – сказали в облсуде. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
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Еще один фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге не смог обжаловать арест
Фигурант дела об ОПГ в Екатеринбурге Гянджиев не смог обжаловать свой арест