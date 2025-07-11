В Киеве признали, что распространили фейк об отчете ООН по Еленовке
Лубинец признал, что Киев распространил фейк об отчете ООН по Еленовке
© Getty Images / picture allianceПлощадь Независимости в Киеве
© Getty Images / picture alliance
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца признал, что распространил фейк об отчете ООН с обвинениями России в ударе по колонии в Еленовке в 2022 году, пишет издание "Следствие. Инфо".
В конце июня на официальных страницах омбудсмена появилось сообщение со ссылкой на "внутренний анализ ООН". В нем якобы содержались подтверждения причастности России к удару в Еленовке. При этом Лубинец привел данные, опубликованные неким Centre for Human Rights in Armed Conflict — организацией, не имеющей юридического адреса, контактных данных и скрывающей имена своих "экспертов".
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"Журналисты "Следствия. Инфо" заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование не является докладом ООН. Редакция обратилась за объяснением к команде омбудсмена Дмитрия Лубинца, и там признали, что распространили ложную информацию", — говорится в сообщении.
Издание выяснило, что сайт Centre for Human Rights in Armed Conflict создали 22 мая этого года и уже через несколько дней там появился отчет по Еленовке. Документ опубликован на трех языках — английском, русском и украинском. При этом никаких других материалов на портале нет, так же как и более подробной информации о деятельности, местонахождении и источниках финансирования этого центра. На странице с контактами указан лишь адрес электронной почты gmail, в котором содержится название Еленовки, а не самой организации.
В ночь на 29 июля 2022 года ВСУ нанесли удар по колонии в поселке Еленовка под Донецком. По данным российского Минобороны, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. На месте происшествия нашли обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.
Как тогда заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, обстрел СИЗО был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики — в частности, из "Азова"* — начали давать показания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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* Запрещенная в России террористическая организация.