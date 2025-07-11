https://ria.ru/20250711/festival-2028626587.html

В Оптиной пустыни открылся фестиваль "Дни Достоевского"

В Оптиной пустыни открылся фестиваль "Дни Достоевского" - РИА Новости, 11.07.2025

В Оптиной пустыни открылся фестиваль "Дни Достоевского"

Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" откроется в пятницу молитвой у могилы старца Илия, рассказал РИА Новости наместник монастыря Оптина пустынь... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:26:00+03:00

2025-07-11T17:26:00+03:00

2025-07-11T17:27:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Фестиваль "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" откроется в пятницу молитвой у могилы старца Илия, рассказал РИА Новости наместник монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) скончался 15 марта на 94-м году жизни. Отпевал старца в Оптиной пустыни патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отца Илия похоронили у часовни в честь Воскресения Христова на территории монастыря. "В этом году почил всеми любимый схиархимандрит Илий: батюшка, которого знают во всем православном мире. Поэтому открытие духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" в этом году начнется с молитвы у его могилы, я считаю это самым важными для всех нас началом", - сказал епископ Иосиф. Ранее в пресс-службе фестиваля сообщали, что духовно-просветительский проект (фестиваль) "Дни Достоевского в Оптиной пустыни 2025" будет реализован 11-13 июля, площадки фестиваля будут работать на территории Калужской области – в самой обители, а также в селе Губино и Козельске. Организаторы ожидают в этом году до 30 тысяч участников. Чтобы посетить мероприятия "Дней Достоевского" нужно зарегистрироваться на сайте проекта. В программе - дискуссии на темы культуры и искусства, концерты, театральные постановки, кинопоказы и литературный блок "Звезды читают Достоевского". Перед зрителями выступят политики, общественные деятели, эксперты по творчеству Достоевского, представители духовенства, артисты. В частности, как уточняли в пресс-службе фестиваля, будут: зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, праправнук писателя Алексей Достоевский, священники Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, артисты Евгений Князев, Сергей Мигицко, Александр Маршал, Олеся Железняк, солисты Большого театра Алексей Татаринцев и Агунда Кулаева. Также гостей ждет выступление ансамбля им. А.В. Александрова. Кроме того, 11 июля под председательством Анны Кузнецовой пройдет заседание межфракционной рабочей группы ГД по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. На фестивале также откроют II Международный студенческий лагерь, участниками которого станут 200 человек из 13 стран: России, Кении, Малави, Конго, Бенина, Украины, Ирана, Китая, Нигерии, Эфиопии, Белоруссии, Казахстана, Латвии. Задача духовно-просветительского проекта "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив – "помочь обществу, особенно молодежи, противостоять новым вызовам нашего времени и заложить прочную основу духовности и нравственности", добавили организаторы. Введенский ставропигиальный мужской монастырь, или Оптина пустынь, по преданию, был основан в начале XV века раскаявшимся разбойником по имени Опта (в иночестве - Макарий). В 1918 году монастырь был закрыт, но в 1987 году возвращен Русской православной церкви. Оптина пустынь стала известна благодаря своим старцам. С этим монастырем связаны эпизоды в жизни русских писателей и философов. Летом 1878 года после смерти сына сюда приехал Федор Достоевский, некоторые сцены "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением от этой поездки. Так, прототипом старца Зосимы явился старец Амвросий (преподобный Амвросий Оптинский, канонизирован в 1988 году), живший в то время в оптинском скиту.

https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html

https://ria.ru/20250710/valaam-2028455627.html

https://ria.ru/20250710/tserkov-2028438363.html

https://ria.ru/20250710/valaam-2028248634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия