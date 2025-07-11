https://ria.ru/20250711/evrosoyuz-2028678230.html

В Евросоюзе выросла доля иностранцев и людей без гражданства

В Евросоюзе выросла доля иностранцев и людей без гражданства - РИА Новости, 11.07.2025

В Евросоюзе выросла доля иностранцев и людей без гражданства

Среди всего населения Евросоюза по итогам 2024 года доля иностранцев и людей без гражданства выросла до максимальных за как минимум 10 лет 9,6% при общем росте... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:22:00+03:00

2025-07-11T20:22:00+03:00

2025-07-11T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Среди всего населения Евросоюза по итогам 2024 года доля иностранцев и людей без гражданства выросла до максимальных за как минимум 10 лет 9,6% при общем росте населения ЕС до рекордных 449,3 миллиона человек, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, по данным европейской статслужбы на 1 января 2025 года, население Еевросоюза в 2024 году достигло 449,3 миллиона человек, что стало максимумом за все время наблюдений. Рост населения ЕС происходит третий год подряд, причем благодаря мигрантам. Во-первых, растет абсолютный показатель числа иностранцев в союзе: до рекордных чуть более 43 миллионов человек в 2024 году с 29,5 миллиона в 2015 году. А во-вторых, на фоне снижающегося количества населения с гражданством союза доля иностранцев среди населения ЕС увеличивается как минимум последние 10 лет (данные ранее 2015 года отсутствуют). Так, в 2024 году доля иностранных граждан и людей без гражданства в населении Евросоюза достигла рекордных 9,6%. При этом число граждан ЕС за 10 лет сократилось до 406,2 миллиона в 2024 году с 413,3 миллиона человек в 2015 году. За прошлый год население ЕС выросло на 0,4%. При этом иностранцев стало больше на 6%, а коренного населения - на 0,2% меньше.

https://ria.ru/20240906/mask-1970941832.html

https://ria.ru/20250307/rozhdaemost-2003691836.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евросоюз, евростат