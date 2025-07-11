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Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области - РИА Новости, 11.07.2025
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Ярославская область
 
17:28 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/evraev-2028627206.html
Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области
Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области - РИА Новости, 11.07.2025
Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд важных законов, среди которых поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:28:00+03:00
2025-07-11T17:28:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская областная дума
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд важных законов, среди которых поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Документы накануне были поддержаны депутатами на заседании Ярославской областной Думы. "Финансирование социальной сферы увеличено более чем на 3 миллиарда рублей. Для поддержки участников СВО и их семей, а также для других нужд на 2,4 миллиарда рублей увеличен резервный фонд", - сообщил губернатор. Согласно поправкам, дополнительно 167,6 миллиона рублей будет направлено на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую и паллиативную помощь. Также 86,1 миллиона рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот; 100 миллионов рублей предназначено на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, капремонт станций холодной воды и приобретение станций очистки воды; 92,7 миллиона рублей – на строительство блочно-модульных газовых котельных. Еще глава региона подписал новый региональный закон, который определяет и закрепляет статус участника СВО, а также объединяет меры социальной поддержки, установленные в Ярославской области для бойцов и членов их семей. Теперь участниками специальной военной операции являются не только мобилизованные и контрактники, но и сотрудники отдельных ведомств и добровольческих объединений, которые служат в зоне СВО. Кроме того, определены и сроки предоставления мер социальной поддержки, в том числе после завершения спецоперации. Также губернатор подписал региональный закон, предусматривающий увеличение штрафов за административные правонарушения. Они в целом касаются нарушений в области благоустройства территорий, охраны общественного порядка, безопасности и в других сферах. Изменения предполагают усиление ответственности юридических лиц.
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михаил евраев, ярославская областная дума
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская областная Дума
Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области

Губернатор Евраев подписал закон о поправках в бюджет Ярославской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд важных законов, среди которых поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документы накануне были поддержаны депутатами на заседании Ярославской областной Думы.
"Финансирование социальной сферы увеличено более чем на 3 миллиарда рублей. Для поддержки участников СВО и их семей, а также для других нужд на 2,4 миллиарда рублей увеличен резервный фонд", - сообщил губернатор.
Согласно поправкам, дополнительно 167,6 миллиона рублей будет направлено на стимулирующие выплаты врачам и фельдшерам медицинских организаций, оказывающим скорую медицинскую и паллиативную помощь. Также 86,1 миллиона рублей предусмотрено на обеспечение жильем детей-сирот; 100 миллионов рублей предназначено на мероприятия по подготовке к отопительному сезону, капремонт станций холодной воды и приобретение станций очистки воды; 92,7 миллиона рублей – на строительство блочно-модульных газовых котельных.
Еще глава региона подписал новый региональный закон, который определяет и закрепляет статус участника СВО, а также объединяет меры социальной поддержки, установленные в Ярославской области для бойцов и членов их семей.
Теперь участниками специальной военной операции являются не только мобилизованные и контрактники, но и сотрудники отдельных ведомств и добровольческих объединений, которые служат в зоне СВО.
Кроме того, определены и сроки предоставления мер социальной поддержки, в том числе после завершения спецоперации.
Также губернатор подписал региональный закон, предусматривающий увеличение штрафов за административные правонарушения. Они в целом касаются нарушений в области благоустройства территорий, охраны общественного порядка, безопасности и в других сферах. Изменения предполагают усиление ответственности юридических лиц.
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областная Дума
 
 
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