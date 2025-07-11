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В Госдуме оценили возможность введения санкций ЕС против Израиля - РИА Новости, 11.07.2025
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17:22 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/es-2028624628.html
В Госдуме оценили возможность введения санкций ЕС против Израиля
В Госдуме оценили возможность введения санкций ЕС против Израиля - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме оценили возможность введения санкций ЕС против Израиля
Евросоюз не введет никаких серьезных экономических ограничений против Израиля, поскольку Израиль является фактическим амбассадором США на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:22:00+03:00
2025-07-11T17:22:00+03:00
в мире
израиль
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сша
алексей журавлев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз не введет никаких серьезных экономических ограничений против Израиля, поскольку Израиль является фактическим амбассадором США на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем в ответ на возможное нарушение его израильскими властями, также рассматривает вариант приостановки политического диалога с правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху. "Учитывая, что Израиль - это фактический амбассадор Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, можно быть уверенным, что Европа, которая во всем идет на поводу у США, никаких серьезных экономических ограничений против него не введет", - сказал Журавлев. По мнению депутата, Евросоюз, где страны с каждым годом становятся все более мусульманскими, вынужден идти на поводу у диаспор, которые настроены антиизраильски, и делать вид, что реагирует на агрессию против арабского мира. "На деле разработаны какие-то пять вариантов воздействия, среди которых чуть ли не самым жестким изображают частичное прекращение соглашения об ассоциации с ЕС. Это может означать лишь отмену экономических преференций, что есть у Израиля сейчас, и ему придется торговать с Европой на общих основаниях. Ситуация, когда, вроде как, вынуждены совершить что-то строгое, и нужно выкрутиться, чтобы объекту особо не навредить", - добавил он. В конце июня сообщалось, что лидеры ЕС по итогам обсуждения Ближнего Востока на саммите в Брюсселе поручили Совету МИД Евросоюза в июле продолжить обсуждение возможного нарушения Израилем соглашения об ассоциации с ЕС и ответных мер. Вторая статья соглашения об ассоциации ЕС-Израиль требует соблюдения прав человека и демократических норм. Такие обсуждения могут привести к приостановке действия соглашения, на чем настаивает ряд стран союза.
https://ria.ru/20250623/kallas-2024856399.html
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в мире, израиль, ближний восток, сша, алексей журавлев , биньямин нетаньяху, евросоюз, госдума рф, politico
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Алексей Журавлев , Биньямин Нетаньяху, Евросоюз, Госдума РФ, Politico
В Госдуме оценили возможность введения санкций ЕС против Израиля

Депутат Журавлев: ЕС не введет никаких экономических ограничений против Израиля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз не введет никаких серьезных экономических ограничений против Израиля, поскольку Израиль является фактическим амбассадором США на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее издание Politico сообщило, что Евросоюз может полностью приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем в ответ на возможное нарушение его израильскими властями, также рассматривает вариант приостановки политического диалога с правительством премьера страны Биньямина Нетаньяху.
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"Учитывая, что Израиль - это фактический амбассадор Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, можно быть уверенным, что Европа, которая во всем идет на поводу у США, никаких серьезных экономических ограничений против него не введет", - сказал Журавлев.
По мнению депутата, Евросоюз, где страны с каждым годом становятся все более мусульманскими, вынужден идти на поводу у диаспор, которые настроены антиизраильски, и делать вид, что реагирует на агрессию против арабского мира.
«
"На деле разработаны какие-то пять вариантов воздействия, среди которых чуть ли не самым жестким изображают частичное прекращение соглашения об ассоциации с ЕС. Это может означать лишь отмену экономических преференций, что есть у Израиля сейчас, и ему придется торговать с Европой на общих основаниях. Ситуация, когда, вроде как, вынуждены совершить что-то строгое, и нужно выкрутиться, чтобы объекту особо не навредить", - добавил он.
В конце июня сообщалось, что лидеры ЕС по итогам обсуждения Ближнего Востока на саммите в Брюсселе поручили Совету МИД Евросоюза в июле продолжить обсуждение возможного нарушения Израилем соглашения об ассоциации с ЕС и ответных мер. Вторая статья соглашения об ассоциации ЕС-Израиль требует соблюдения прав человека и демократических норм. Такие обсуждения могут привести к приостановке действия соглашения, на чем настаивает ряд стран союза.
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В миреИзраильБлижний ВостокСШААлексей ЖуравлевБиньямин НетаньяхуЕвросоюзГосдума РФPolitico
 
 
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