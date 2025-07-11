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Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 11.07.2025
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15:40 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/energodar-2028592525.html
Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе
Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 11.07.2025
Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе
Напряженная, но контролируемая ситуация сложилась в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ на фоне жаркой погоды, сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:40:00+03:00
2025-07-11T15:40:00+03:00
в мире
россия
энергодар
днепр (река)
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Напряженная, но контролируемая ситуация сложилась в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ на фоне жаркой погоды, сообщил мэр города Максим Пухов. В четверг на территории, которая прилегает к Энергодару, произошла очередная серия возгораний. В регионе установилась жаркая и сухая погода, поэтому любой обстрел, атака или взрыв вызывает пожар, пояснил мэр. Сотрудники МЧС локализуют и тушат очаги возгорания. "Ситуация непростая, ситуация напряженная, но контролируемая. Все службы работают в режиме повышенной готовности, готовы реагировать на любые изменения обстановки и внештатные ситуации. Призываю сохранять бдительность и осторожность, потому что враг не дремлет и каждый день мы видим новые удары", - сказал Пухов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - субъект России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250711/dron-2028528619.html
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в мире, россия, энергодар, днепр (река), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Энергодар, Днепр (река), Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе

Мэр Энергодара Пухов: ситуация в городе под контролем, но напряженная из-за атак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Напряженная, но контролируемая ситуация сложилась в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ на фоне жаркой погоды, сообщил мэр города Максим Пухов.
В четверг на территории, которая прилегает к Энергодару, произошла очередная серия возгораний. В регионе установилась жаркая и сухая погода, поэтому любой обстрел, атака или взрыв вызывает пожар, пояснил мэр. Сотрудники МЧС локализуют и тушат очаги возгорания.
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Вчера, 11:59
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"Ситуация непростая, ситуация напряженная, но контролируемая. Все службы работают в режиме повышенной готовности, готовы реагировать на любые изменения обстановки и внештатные ситуации. Призываю сохранять бдительность и осторожность, потому что враг не дремлет и каждый день мы видим новые удары", - сказал Пухов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - субъект России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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В районе Энергодара произошло три возгорания из-за прилетов
10 июля, 11:20
 
В миреРоссияЭнергодарДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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