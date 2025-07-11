https://ria.ru/20250711/energodar-2028592525.html

Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе

Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 11.07.2025

Мэр Энергодара рассказал о ситуации в городе

Напряженная, но контролируемая ситуация сложилась в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ на фоне жаркой погоды, сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:40:00+03:00

2025-07-11T15:40:00+03:00

2025-07-11T15:40:00+03:00

в мире

россия

энергодар

днепр (река)

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Напряженная, но контролируемая ситуация сложилась в Энергодаре из-за обстрелов со стороны ВСУ на фоне жаркой погоды, сообщил мэр города Максим Пухов. В четверг на территории, которая прилегает к Энергодару, произошла очередная серия возгораний. В регионе установилась жаркая и сухая погода, поэтому любой обстрел, атака или взрыв вызывает пожар, пояснил мэр. Сотрудники МЧС локализуют и тушат очаги возгорания. "Ситуация непростая, ситуация напряженная, но контролируемая. Все службы работают в режиме повышенной готовности, готовы реагировать на любые изменения обстановки и внештатные ситуации. Призываю сохранять бдительность и осторожность, потому что враг не дремлет и каждый день мы видим новые удары", - сказал Пухов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - субъект России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250711/dron-2028528619.html

https://ria.ru/20250710/energodar-2028313795.html

россия

энергодар

днепр (река)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, энергодар, днепр (река), вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)