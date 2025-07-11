https://ria.ru/20250711/elektrobus-2028701396.html

В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне

В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне - РИА Новости, 11.07.2025

В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне

Водитель высаживал пассажиров электробуса в Москве из-за превышения температуры в салоне, после этого электробус проследовал в парк для техосмотра, сообщили РИА РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:38:00+03:00

2025-07-11T23:38:00+03:00

2025-07-11T23:38:00+03:00

москва

мосгортранс

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель высаживал пассажиров электробуса в Москве из-за превышения температуры в салоне, после этого электробус проследовал в парк для техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в четверг пассажиров высадили из электробуса в жаркую погоду из-за высокой температуры воздуха в салоне. "Десятого июля произошел инцидент с участием электробуса 248 маршрута. По уточненной информации, при следовании по маршруту водитель заметил отклонение от температурной нормы в салоне - плюс 28 градусов. Чтобы избежать нахождения людей в замкнутом пространстве при повышенной температуре, водитель высадил пассажиров и проследовал в парк для проведения технического осмотра транспорта", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р, температура в салонах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, определена в пределах не менее плюс 12 градусов и не более плюс 25 градусов.

https://ria.ru/20250711/sluzhby-2028538590.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мосгортранс, министерство транспорта рф (минтранс россии)