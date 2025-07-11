https://ria.ru/20250711/elektrobus-2028701396.html
В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне
В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне
Водитель высаживал пассажиров электробуса в Москве из-за превышения температуры в салоне, после этого электробус проследовал в парк для техосмотра, сообщили РИА РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:38:00+03:00
2025-07-11T23:38:00+03:00
2025-07-11T23:38:00+03:00
москва
мосгортранс
министерство транспорта рф (минтранс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148746/68/1487466805_0:213:4136:2540_1920x0_80_0_0_565c35520ece361e922b6cce7750a7f9.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель высаживал пассажиров электробуса в Москве из-за превышения температуры в салоне, после этого электробус проследовал в парк для техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в четверг пассажиров высадили из электробуса в жаркую погоду из-за высокой температуры воздуха в салоне. "Десятого июля произошел инцидент с участием электробуса 248 маршрута. По уточненной информации, при следовании по маршруту водитель заметил отклонение от температурной нормы в салоне - плюс 28 градусов. Чтобы избежать нахождения людей в замкнутом пространстве при повышенной температуре, водитель высадил пассажиров и проследовал в парк для проведения технического осмотра транспорта", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ от 31.01.2017 № НА-19-р, температура в салонах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, определена в пределах не менее плюс 12 градусов и не более плюс 25 градусов.
https://ria.ru/20250711/sluzhby-2028538590.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148746/68/1487466805_234:0:3903:2752_1920x0_80_0_0_297583a5dd8ea615ee28436a8c9359f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгортранс, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Москва, Мосгортранс, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В Москве водитель электробуса высадил пассажиров из-за жары в салоне
В Москве высадили пассажиров электробуса из-за превышения температуры в салоне