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Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ - РИА Новости, 11.07.2025
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01:52 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ekspert-2028470578.html
Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ
Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ - РИА Новости, 11.07.2025
Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ
Президент России Владимир Путин мог бы поднять вопрос о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:52:00+03:00
2025-07-11T01:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин мог бы поднять вопрос о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в своем следующем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл. "Ему не нужно ждать, пока президент Трамп поднимет этот вопрос (продления ограничений по ДСНВ - ред.). Он понимает, каковы ставки. Он может и должен поднять этот вопрос в своем следующем разговоре с Дональдом Трампом", - сказал Кимбалл на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере. Как отметил эксперт, хотя и Москва, и Вашингтон выражают готовность к диалогу по данному вопросу, до настоящего времени стороны не двигались к продлению ограничений. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила в июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
https://ria.ru/20250711/putin-2028469259.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Эксперт рассказал, когда Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ

Кимбалл: Путин может поднять вопрос о продлении ДСНВ при встрече с Трампом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости, Игорь Наймушин. Президент России Владимир Путин мог бы поднять вопрос о продлении ограничений, предусмотренных Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в своем следующем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, заявил РИА Новости директор базирующейся в США Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) Дэрил Кимбалл.
"Ему не нужно ждать, пока президент Трамп поднимет этот вопрос (продления ограничений по ДСНВ - ред.). Он понимает, каковы ставки. Он может и должен поднять этот вопрос в своем следующем разговоре с Дональдом Трампом", - сказал Кимбалл на полях конференции в Вашингтоне, посвященной угрозам в ядерной сфере.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Путин и Трамп могут договориться о продлении ДСНВ, считает эксперт
01:26
Как отметил эксперт, хотя и Москва, и Вашингтон выражают готовность к диалогу по данному вопросу, до настоящего времени стороны не двигались к продлению ограничений.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила в июле официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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