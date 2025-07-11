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Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов
Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов - РИА Новости, 11.07.2025
Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:22:00+03:00
2025-07-11T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 47,9 миллиарда долларов США против 59,1 миллиарда долларов США в январе-мае 2024 года как за счет снижения экспорта, так и увеличения импорта", - говорится в сообщении. В материалах ЦБ приводятся данные, согласно которым экспорт из России за пять месяцев составил 162,8 миллиарда долларов (сокращение на 5,7%), импорт - 115 миллиардов долларов (увеличение на 1,3%).
https://ria.ru/20250531/zavisimost-2020102144.html
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов
Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19%