https://ria.ru/20250711/ekonomika-2028604353.html

Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов

Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов - РИА Новости, 11.07.2025

Профицит внешней торговли России товарами снизился на 19 процентов

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:22:00+03:00

2025-07-11T16:22:00+03:00

2025-07-11T16:24:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-мае снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 47,9 миллиарда долларов, следует из сообщения ЦБ РФ. "Профицит баланса внешней торговли товарами уменьшился до 47,9 миллиарда долларов США против 59,1 миллиарда долларов США в январе-мае 2024 года как за счет снижения экспорта, так и увеличения импорта", - говорится в сообщении. В материалах ЦБ приводятся данные, согласно которым экспорт из России за пять месяцев составил 162,8 миллиарда долларов (сокращение на 5,7%), импорт - 115 миллиардов долларов (увеличение на 1,3%).

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)