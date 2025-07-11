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Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП - РИА Новости, 11.07.2025
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23:01 11.07.2025
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Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП - РИА Новости, 11.07.2025
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП
Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, дом 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Столичный департамент здравоохранения добавил, что, предварительно, пять человек, включая двоих детей, пострадали.&quot;На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии. В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь&quot;, - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП

Сбивший в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора

© Фото : депздрав МосквыДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : депздрав Москвы
ДТП на Бережковской набережной в Москве
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, дом 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Столичный департамент здравоохранения добавил, что, предварительно, пять человек, включая двоих детей, пострадали.
«

"На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии. В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа.
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