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Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП - РИА Новости, 11.07.2025
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП
Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:01:00+03:00
2025-07-11T23:01:00+03:00
2025-07-11T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, дом 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Столичный департамент здравоохранения добавил, что, предварительно, пять человек, включая двоих детей, пострадали."На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии. В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, скрылся с места ДТП
Сбивший в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сбивший на Бережковской набережной в Москве пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии, сообщает столичная прокуратура.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, дом 1 легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Столичный департамент здравоохранения добавил, что, предварительно, пять человек, включая двоих детей, пострадали.
«
"На Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места дорожной аварии. В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
В ведомстве отметили, что установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа.