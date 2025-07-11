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На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с фурой и автобусом
На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с фурой и автобусом - РИА Новости, 12.07.2025
На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с фурой и автобусом
Водитель погиб в ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове, за медицинской помощью обратились семь пассажиров, сообщила подмосковная полиция в своем... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-11T22:17:00+03:00
2025-07-11T22:17:00+03:00
2025-07-12T00:06:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель погиб в ДТП с автобусом в подмосковном Домодедове, за медицинской помощью обратились семь пассажиров, сообщила подмосковная полиция в своем Telegram-канале.Авария произошла в 20.10 мск на 37-м километре автотрассы М-4 "Дон" в направлении Москвы. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса столкнулся с фурой, остановившейся на дороге из-за поломки.Водитель автобуса погиб в ДТП, в автобусе ехали 12 пассажиров, семерым из них потребовалась помощь врачей. На месте ЧП находятся сотрудники ГАИ, движение по трассе затруднено. В экстренных службах подчеркнули, что в результате ДТП 14 человек пострадали. Движение не перекрывалось.
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происшествия, москва, домодедово
Происшествия, Москва, Домодедово
На трассе М-4 "Дон" произошло ДТП с фурой и автобусом
В Домодедово произошло ДТП с фурой и автобусом, один человек погиб