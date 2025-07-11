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В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.07.2025
В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения пяти автомобилей, среди которых оказалась и карета скорой помощи, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:03:00+03:00
2025-07-11T15:03:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения пяти автомобилей, среди которых оказалась и карета скорой помощи, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "По улице Свердлова в городе Сунжа столкнулись пять легковых автомобилей: карета скорой помощи марки "Газель", "Лада-Веста", "Лада-Приора", "Мазда 3" и грузовая "Газель". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, погибших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Прокуратура региона сообщила, что по факту аварии организована проверка, в ходе которой "будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения".
https://ria.ru/20250709/dtp-2028192748.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика ингушетия, россия
Происшествия, Авто, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Ингушетии при столкновении скорой и 4 автомобилей, пострадали четыре человека