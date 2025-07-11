https://ria.ru/20250711/dtp-2028579907.html

В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 11.07.2025

В Ингушетии столкнулись скорая и четыре автомобиля, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения пяти автомобилей, среди которых оказалась и карета скорой помощи, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:03:00+03:00

2025-07-11T15:03:00+03:00

2025-07-11T15:03:00+03:00

происшествия

авто

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате столкновения пяти автомобилей, среди которых оказалась и карета скорой помощи, сообщило ГУМЧС РФ по региону. "По улице Свердлова в городе Сунжа столкнулись пять легковых автомобилей: карета скорой помощи марки "Газель", "Лада-Веста", "Лада-Приора", "Мазда 3" и грузовая "Газель". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало четыре человека, погибших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. Прокуратура региона сообщила, что по факту аварии организована проверка, в ходе которой "будут установлены причины и обстоятельства происшедшего, а также проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения".

https://ria.ru/20250709/dtp-2028192748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, республика ингушетия, россия