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В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.07.2025
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14:54 11.07.2025 (обновлено: 15:01 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dtp-2028574711.html
В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.07.2025
В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Шесть человек, включая двух детей, пострадали в Омске в дорожной аварии с автобусом, который столкнулся с припаркованной легковушкой, сообщает УМВД по Омской... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:54:00+03:00
2025-07-11T15:01:00+03:00
происшествия
омская область
суворов
омск
renault logan
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, пострадали в Омске в дорожной аварии с автобусом, который столкнулся с припаркованной легковушкой, сообщает УМВД по Омской области.По данным полиции, в 15.45 (12.45 мск) поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель пассажирского автобуса "ЛиАЗ" (маршрут №125 "микрорайон Входной - железнодорожный вокзал"), в районе строения №93 на улице Суворова не выдержал боковой интервал и столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем Renault."В результате ДТП медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе двоим детям 2009 и 2020 годов рождения. В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров", - говорится в сообщении.Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
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омская область
суворов
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происшествия, омская область, суворов, омск, renault logan
Происшествия, Омская область, Суворов, Омск, Renault Logan
В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек, включая двух детей

© Фото : Омская полиция/TelegramДТП с автобусом в Омске. 11 июля 2025
ДТП с автобусом в Омске. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Омская полиция/Telegram
ДТП с автобусом в Омске. 11 июля 2025
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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, пострадали в Омске в дорожной аварии с автобусом, который столкнулся с припаркованной легковушкой, сообщает УМВД по Омской области.
По данным полиции, в 15.45 (12.45 мск) поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель пассажирского автобуса "ЛиАЗ" (маршрут №125 "микрорайон Входной - железнодорожный вокзал"), в районе строения №93 на улице Суворова не выдержал боковой интервал и столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем Renault.
«
"В результате ДТП медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе двоим детям 2009 и 2020 годов рождения. В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров", - говорится в сообщении.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
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ПроисшествияОмская областьСуворовОмскRenault Logan
 
 
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