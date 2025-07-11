https://ria.ru/20250711/dtp-2028574711.html

В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.07.2025

В Омской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Шесть человек, включая двух детей, пострадали в Омске в дорожной аварии с автобусом, который столкнулся с припаркованной легковушкой, сообщает УМВД по Омской... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:54:00+03:00

2025-07-11T14:54:00+03:00

2025-07-11T15:01:00+03:00

происшествия

омская область

суворов

омск

renault logan

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Шесть человек, включая двух детей, пострадали в Омске в дорожной аварии с автобусом, который столкнулся с припаркованной легковушкой, сообщает УМВД по Омской области.По данным полиции, в 15.45 (12.45 мск) поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель пассажирского автобуса "ЛиАЗ" (маршрут №125 "микрорайон Входной - железнодорожный вокзал"), в районе строения №93 на улице Суворова не выдержал боковой интервал и столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем Renault."В результате ДТП медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса, в том числе двоим детям 2009 и 2020 годов рождения. В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров", - говорится в сообщении.Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

https://ria.ru/20250711/bastrykin-2028477829.html

омская область

суворов

омск

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Варвара Скокшина

происшествия, омская область, суворов, омск, renault logan