https://ria.ru/20250711/dron-2028612519.html

В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина

В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина - РИА Новости, 11.07.2025

В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина

Украинский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Головчино Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:49:00+03:00

2025-07-11T16:49:00+03:00

2025-07-11T16:49:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Головчино Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате детонации повреждены кровля и стена домовладения.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины