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В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина
В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина - РИА Новости, 11.07.2025
В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина
Украинский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Головчино Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:49:00+03:00
2025-07-11T16:49:00+03:00
2025-07-11T16:49:00+03:00
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинский FPV-дрон атаковал частный дом в селе Головчино Белгородской области, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Головчино Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал частный дом. Пострадал мирный житель. Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой сотрудники скорой помощи доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в результате детонации повреждены кровля и стена домовладения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе дрон атаковал частный дом, пострадала женщина
В белгородском селе украинский FPV-дрон атаковал частный дом, пострадала женщина