https://ria.ru/20250711/dps-2028574191.html

Пострадавший в Нальчике сотрудник ДПС получит материальную помощь

Пострадавший в Нальчике сотрудник ДПС получит материальную помощь - РИА Новости, 11.07.2025

Пострадавший в Нальчике сотрудник ДПС получит материальную помощь

Сотрудник ДПС, на прошлой неделе попавший в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Нальчике, получит материальную помощь в размере 500 тысяч рублей,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:51:00+03:00

2025-07-11T14:51:00+03:00

2025-07-11T14:51:00+03:00

происшествия

нальчик

россия

урванский район

казбек коков

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Сотрудник ДПС, на прошлой неделе попавший в больницу с ножевыми ранениями после нападения в Нальчике, получит материальную помощь в размере 500 тысяч рублей, сообщило правительство Кабардино-Балкарии. Вечером 4 июля в Нальчике мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападавший ликвидирован. Раненому сотруднику провели экстренную операцию, он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, позже оно было стабилизировано, была отмечена положительная динамика. По факту нападения следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Источник сообщил РИА Новости, что личность нападавшего установлена – это житель Урванского района республики, он пытался завладеть табельным оружием полицейского. "По поручению главы КБР (Кабардино-Балкарии - ред.) Казбека Кокова сотруднику полиции, пострадавшему в результате нападения в Нальчике, будет выделена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250705/lichnost--2027357824.html

нальчик

россия

урванский район

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происшествия, нальчик, россия, урванский район, казбек коков, следственный комитет россии (ск рф)