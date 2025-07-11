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Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях

Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях - РИА Новости, 11.07.2025

Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях

Спасатели в пятницу распространили экстренное предупреждение о сильных дождях в Магадане и Ольском округе региона, сообщает Пожарно-Спасательный центр Колымы. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:52:00+03:00

2025-07-11T07:52:00+03:00

2025-07-11T07:52:00+03:00

происшествия

жкх

магадан

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МАГАДАН, 11 июл - РИА Новости. Спасатели в пятницу распространили экстренное предупреждение о сильных дождях в Магадане и Ольском округе региона, сообщает Пожарно-Спасательный центр Колымы. "Двенадцатого июля 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения (Источник ЧС – сильный дождь)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте, особенно по автодорогам, связанным с перевалами.

https://ria.ru/20250711/pogoda-2028484366.html

магадан

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происшествия, жкх, магадан