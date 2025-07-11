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Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях - РИА Новости, 11.07.2025
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07:52 11.07.2025
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Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях
Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях - РИА Новости, 11.07.2025
Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях
Спасатели в пятницу распространили экстренное предупреждение о сильных дождях в Магадане и Ольском округе региона, сообщает Пожарно-Спасательный центр Колымы. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:52:00+03:00
2025-07-11T07:52:00+03:00
происшествия
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МАГАДАН, 11 июл - РИА Новости. Спасатели в пятницу распространили экстренное предупреждение о сильных дождях в Магадане и Ольском округе региона, сообщает Пожарно-Спасательный центр Колымы. "Двенадцатого июля 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения (Источник ЧС – сильный дождь)", - говорится в сообщении. Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте, особенно по автодорогам, связанным с перевалами.
https://ria.ru/20250711/pogoda-2028484366.html
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происшествия, жкх, магадан
Происшествия, ЖКХ, Магадан
Жителей Магаданской области предупредили о сильных дождях

Спасатели предупредили о сильных дождях жителей Магаданской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МАГАДАН, 11 июл - РИА Новости. Спасатели в пятницу распространили экстренное предупреждение о сильных дождях в Магадане и Ольском округе региона, сообщает Пожарно-Спасательный центр Колымы.
"Двенадцатого июля 2025 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, Ольском муниципальном округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения (Источник ЧС – сильный дождь)", - говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендовали жителям быть предельно внимательными на автодорогах и воздержаться от выезда на личном автотранспорте, особенно по автодорогам, связанным с перевалами.
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