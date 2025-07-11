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ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:10 11.07.2025 (обновлено: 20:16 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dom-2028676603.html
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо
Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:10:00+03:00
2025-07-11T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир сальдо
украина
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Противник нанес варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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вооруженные силы украины, владимир сальдо, украина, происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Украина, Происшествия, Херсонская область
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами

© Владимир Сальдо/TelegramОбрушившийся жилой дом в Алешках
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Обрушившийся жилой дом в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей.
«
"Противник нанес варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоУкраинаПроисшествияХерсонская область
 
 
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