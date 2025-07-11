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ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.07.2025
ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо
Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:10:00+03:00
2025-07-11T20:10:00+03:00
2025-07-11T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Противник нанес варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо
Сальдо: ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами