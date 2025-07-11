https://ria.ru/20250711/dom-2028676603.html

ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо

ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.07.2025

ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Алешках двумя авиабомбами, заявил Сальдо

Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:10:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Удар по жилой пятиэтажке в городе Алешки был нанесен двумя авиабомбами, дом практически уничтожен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся десятки людей. В свою очередь пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей."Противник нанес варварский удар по Алешкам. В жилую пятиэтажку попали две авиабомбы. Дом практически уничтожен. Под завалами остаются люди. Информация по пострадавшим уточняется", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, владимир сальдо, украина, происшествия, херсонская область