https://ria.ru/20250711/dom-2028675260.html

Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей

Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей - РИА Новости, 11.07.2025

Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей

Десятки людей оказались под завалами дома в городе Алешки, обрушившегося после авиаудара ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025

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2025-07-11T20:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Десятки людей оказались под завалами дома в городе Алешки, обрушившегося после авиаудара ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей", — рассказал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в дом попали две бомбы, он практически уничтожен. Информация о пострадавших уточняется.Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов из-за украинских беспилотников."Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать", — сказал Сальдо.Он пообещал сообщить о мерах по спасению людей после того, как начнется разбор завалов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html

https://ria.ru/20250710/obstrel-2028288485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо