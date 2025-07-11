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Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 11.07.2025 (обновлено: 20:21 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dom-2028675260.html
Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей
Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей - РИА Новости, 11.07.2025
Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей
Десятки людей оказались под завалами дома в городе Алешки, обрушившегося после авиаудара ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:02:00+03:00
2025-07-11T20:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Десятки людей оказались под завалами дома в городе Алешки, обрушившегося после авиаудара ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.&quot;Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей&quot;, — рассказал он в Telegram-канале.По словам губернатора, в дом попали две бомбы, он практически уничтожен. Информация о пострадавших уточняется.Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов из-за украинских беспилотников."Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать", — сказал Сальдо.Он пообещал сообщить о мерах по спасению людей после того, как начнется разбор завалов.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html
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в мире, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
Под завалами атакованного ВСУ дома в Алешках находятся десятки людей

Сальдо: под завалами дома в Алешках, разрушенного ВСУ, находятся десятки людей

© Владимир Сальдо/TelegramОбрушившийся жилой дом в Алешках
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Обрушившийся жилой дом в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Десятки людей оказались под завалами дома в городе Алешки, обрушившегося после авиаудара ВСУ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«

"Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей", — рассказал он в Telegram-канале.

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По словам губернатора, в дом попали две бомбы, он практически уничтожен. Информация о пострадавших уточняется.
Спасатели пока не могут приступить к разбору завалов из-за украинских беспилотников.
«
"Висят FPV-дроны, висят дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать", — сказал Сальдо.
Он пообещал сообщить о мерах по спасению людей после того, как начнется разбор завалов.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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