https://ria.ru/20250711/dolina-2028530026.html

ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР

ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР - РИА Новости, 11.07.2025

ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили:

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россия

донецкая народная республика

донбасс

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. 2025-07-11T12:06 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины