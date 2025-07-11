https://ria.ru/20250711/dolina-2028530026.html
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР - РИА Новости, 11.07.2025
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:06:00+03:00
2025-07-11T12:06:00+03:00
2025-07-11T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили:
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
2025-07-11T12:06
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Зеленой Долины в ДНР