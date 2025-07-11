Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 11.07.2025 (обновлено: 14:06 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dolina-2028530026.html
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР - РИА Новости, 11.07.2025
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:06:00+03:00
2025-07-11T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донбасс
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028546144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_504f20d60fd40e660b65c82c0b098149.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобожденный населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденного населенного пункта Зеленая Долина в ДНР.
2025-07-11T12:06
true
PT1M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028546144_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee27f6568ff3e1a28a077652948d60c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, донбасс, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Зеленой Долины в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Зеленая Долина в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаВС России освободили Зеленую Долину в ДНР
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Инфографика
ВС России освободили Зеленую Долину в ДНР

О взятии под контроль Соболевки министерство сообщило 6 июля.

За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 1550 боевиков;
  • шесть ББМ, из них пять западного производства;
  • 101 автомобиль;
  • десять орудий полевой артиллерии, включая две САУ Krab польского производства;
  • 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы;
  • 29 складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала