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Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025
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18:33 11.07.2025 (обновлено: 20:41 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/dodon-2028659933.html
Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии
Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025
Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии
Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:33:00+03:00
2025-07-11T20:41:00+03:00
россия
молдавия
москва
игорь додон
дмитрий патрушев
сергей данкверт
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил надежду на возобновление стратегического диалога между Россией и Молдавией. "При нынешней власти, которая самоустранилась, то, что происходит в наших двусторонних отношениях, - это не по российской вине, а по вине нынешних молдавских властей, которые не хотят идти на контакт", - сказал Додон. Политик выразил надежду, что ситуация в Молдавии изменится. "Мы уверены, что вернемся на прямой стратегический диалог с Российской Федерацией", - заявил Додон. По его мнению, ЕАЭС является хорошей интеграционной платформой, которая может привести к серьезной экономической выгоде для всех. Российскую сторону на встрече представляют вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую сторону, помимо Додона, представляют глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250418/ignatev-2011962553.html
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россия, молдавия, москва, игорь додон, дмитрий патрушев, сергей данкверт, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире
Россия, Молдавия, Москва, Игорь Додон, Дмитрий Патрушев, Сергей Данкверт, Евразийский экономический союз, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире
Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии

Додон надеется на возобновление стратегического диалога между РФ и Молдавией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в Москве по итогам ПМЭФ с представителями партий Молдавии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в Москве по итогам ПМЭФ с представителями партий Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в Москве по итогам ПМЭФ с представителями партий Молдавии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил надежду на возобновление стратегического диалога между Россией и Молдавией.
"При нынешней власти, которая самоустранилась, то, что происходит в наших двусторонних отношениях, - это не по российской вине, а по вине нынешних молдавских властей, которые не хотят идти на контакт", - сказал Додон.
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Виталий Игнатьев: Кишинев давит на Тирасполь и не хочет диалога
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Политик выразил надежду, что ситуация в Молдавии изменится.
"Мы уверены, что вернемся на прямой стратегический диалог с Российской Федерацией", - заявил Додон.
По его мнению, ЕАЭС является хорошей интеграционной платформой, которая может привести к серьезной экономической выгоде для всех.
Российскую сторону на встрече представляют вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Молдавскую сторону, помимо Додона, представляют глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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7 апреля, 18:29
 
РоссияМолдавияМоскваИгорь ДодонДмитрий ПатрушевСергей ДанквертЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В мире
 
 
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