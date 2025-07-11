Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии
Додон надеется на возобновление стратегического диалога между РФ и Молдавией
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в Москве по итогам ПМЭФ с представителями партий Молдавии
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в Москве по итогам ПМЭФ с представителями партий Молдавии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил надежду на возобновление стратегического диалога между Россией и Молдавией.
"При нынешней власти, которая самоустранилась, то, что происходит в наших двусторонних отношениях, - это не по российской вине, а по вине нынешних молдавских властей, которые не хотят идти на контакт", - сказал Додон.
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Политик выразил надежду, что ситуация в Молдавии изменится.
"Мы уверены, что вернемся на прямой стратегический диалог с Российской Федерацией", - заявил Додон.
По его мнению, ЕАЭС является хорошей интеграционной платформой, которая может привести к серьезной экономической выгоде для всех.
Российскую сторону на встрече представляют вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
Молдавскую сторону, помимо Додона, представляют глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.