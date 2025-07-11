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Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии

Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025

Додон выразил надежду на восстановление отношений России и Молдавии

Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:33:00+03:00

2025-07-11T18:33:00+03:00

2025-07-11T20:41:00+03:00

россия

молдавия

москва

игорь додон

дмитрий патрушев

сергей данкверт

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил надежду на возобновление стратегического диалога между Россией и Молдавией. "При нынешней власти, которая самоустранилась, то, что происходит в наших двусторонних отношениях, - это не по российской вине, а по вине нынешних молдавских властей, которые не хотят идти на контакт", - сказал Додон. Политик выразил надежду, что ситуация в Молдавии изменится. "Мы уверены, что вернемся на прямой стратегический диалог с Российской Федерацией", - заявил Додон. По его мнению, ЕАЭС является хорошей интеграционной платформой, которая может привести к серьезной экономической выгоде для всех. Российскую сторону на встрече представляют вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую сторону, помимо Додона, представляют глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250418/ignatev-2011962553.html

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молдавия

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россия, молдавия, москва, игорь додон, дмитрий патрушев, сергей данкверт, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире