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Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 11.07.2025
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18:07 11.07.2025
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Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон
Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 11.07.2025
Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон
Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:07:00+03:00
2025-07-11T18:07:00+03:00
экономика
здоровье - общество
россия
молдавия
европа
игорь додон
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. "Без российского рынка агропромышленный сектор республики Молдовы выжить не может", - сказал Додон. Он добавил, что ситуация в этой сфере вызывает в республике тревогу. По данным политика, в 2024 году по сравнению с 2021 годом экспорт яблок в республике снизился на 63%, абрикосов на 52%, а винодельческой продукции на 84%. "Заявления молдавских властей о том, что они идут на другие альтернативные рынки, показывают, что рынок Европейского союза не может ассимилировать объемы. Если мы поставляли 200-250 тысяч тонн яблок, из которых 95% (приходились - ред.) на Россию, то за этот период в Европу пошло всего лишь 24 тысячи", - подчеркнул Додон. Он отметил, что цена на минеральные удобрения в республике выросла в 5-6 раз. "В этих условиях молдавский аграрий выжить не смог", - заключил политик.
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028647800.html
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экономика, здоровье - общество, россия, молдавия, европа, игорь додон, дмитрий патрушев
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Молдавия, Европа, Игорь Додон, Дмитрий Патрушев
Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон

Додон: агропромышленный сектор Молдавии не выживет без рынка РФ

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым.
"Без российского рынка агропромышленный сектор республики Молдовы выжить не может", - сказал Додон.
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Он добавил, что ситуация в этой сфере вызывает в республике тревогу. По данным политика, в 2024 году по сравнению с 2021 годом экспорт яблок в республике снизился на 63%, абрикосов на 52%, а винодельческой продукции на 84%.
"Заявления молдавских властей о том, что они идут на другие альтернативные рынки, показывают, что рынок Европейского союза не может ассимилировать объемы. Если мы поставляли 200-250 тысяч тонн яблок, из которых 95% (приходились - ред.) на Россию, то за этот период в Европу пошло всего лишь 24 тысячи", - подчеркнул Додон.
Он отметил, что цена на минеральные удобрения в республике выросла в 5-6 раз. "В этих условиях молдавский аграрий выжить не смог", - заключил политик.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияМолдавияЕвропаИгорь ДодонДмитрий Патрушев
 
 
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