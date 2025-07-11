https://ria.ru/20250711/dodon-2028650894.html

Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон

Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон - РИА Новости, 11.07.2025

Агропромышленность Молдавии не выживет без России, заявил Додон

Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:07:00+03:00

2025-07-11T18:07:00+03:00

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игорь додон

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Агропромышленный сектор Молдавии не выживет без России, заявил в пятницу лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), экс-президент республики Игорь Додон на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым. "Без российского рынка агропромышленный сектор республики Молдовы выжить не может", - сказал Додон. Он добавил, что ситуация в этой сфере вызывает в республике тревогу. По данным политика, в 2024 году по сравнению с 2021 годом экспорт яблок в республике снизился на 63%, абрикосов на 52%, а винодельческой продукции на 84%. "Заявления молдавских властей о том, что они идут на другие альтернативные рынки, показывают, что рынок Европейского союза не может ассимилировать объемы. Если мы поставляли 200-250 тысяч тонн яблок, из которых 95% (приходились - ред.) на Россию, то за этот период в Европу пошло всего лишь 24 тысячи", - подчеркнул Додон. Он отметил, что цена на минеральные удобрения в республике выросла в 5-6 раз. "В этих условиях молдавский аграрий выжить не смог", - заключил политик.

https://ria.ru/20250711/patrushev-2028647800.html

https://ria.ru/20250709/moldavija-2028106300.html

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экономика, здоровье - общество, россия, молдавия, европа, игорь додон, дмитрий патрушев