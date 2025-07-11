https://ria.ru/20250711/dezertirstvo-2028480984.html
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику у депутата Рады
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику у депутата Рады - РИА Новости, 11.07.2025
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику у депутата Рады
При нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:21:00+03:00
2025-07-11T06:21:00+03:00
2025-07-11T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. При нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — написал он.По мнению украинского политика, даже насильственная мобилизация, которая сейчас проводится в украинских городах, уже никак не сможет восполнить дефицит солдат. Именно эти люди, которых схватят на улице, убегут с позиций первыми, пояснил парламентарий."Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен", — констатировал Дмитрук.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250711/dubinskiy-2028468864.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027049577.html
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028431222.html
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в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику у депутата Рады
Дмитрук: при нынешних темпах дезертирства в ВСУ коллапс фронта неизбежен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. При нынешней ситуации с количеством дезертиров в рядах украинской армии крушения фронта избежать не удастся, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о 500000 человек, которые покинули службу самовольно — убежали, спасая свою жизнь. Дезертиры! И это число растет", — написал он.
По мнению украинского политика, даже насильственная мобилизация, которая сейчас проводится в украинских городах, уже никак не сможет восполнить дефицит солдат. Именно эти люди, которых схватят на улице, убегут с позиций первыми, пояснил парламентарий.
«
"Коллапс фронта при таких цифрах неизбежен", — констатировал Дмитрук.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.