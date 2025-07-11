Рейтинг@Mail.ru
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 11.07.2025 (обновлено: 23:37 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/depzdrav-2028700587.html
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2025
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы
Два взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной в Москве, находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:27:00+03:00
2025-07-11T23:37:00+03:00
происшествия
москва
авто
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028696282_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_adb4eb9d3d494d542e99d260034d217c.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной в Москве, находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети - в состоянии средней тяжести, сообщает столичный департамент здравоохранения.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии."Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести. Команды врачей больниц уже приступили к оказанию помощи", - говорится в сообщении депздрава в Telegram-канале.Отмечается, что двух детей доставили в Клинику доктора Рошаля, трех взрослых - в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Городскую клиническую больница №1.
https://ria.ru/20250711/dtp-2028694958.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028696282_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_961c9c91918a10dbccfc9467a3ef71e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, дтп
Происшествия, Москва, Авто, ДТП
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы

Депздрав: после ДТП в центре Москвы двое взрослых находятся в тяжелом состоянии

© Фото : депздрав МосквыДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : депздрав Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной в Москве, находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети - в состоянии средней тяжести, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии.
"Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести. Команды врачей больниц уже приступили к оказанию помощи", - говорится в сообщении депздрава в Telegram-канале.
Отмечается, что двух детей доставили в Клинику доктора Рошаля, трех взрослых - в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Городскую клиническую больница №1.
ДТП с автобусом и фурой в Домодедово - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
После ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово возбудили уголовное дело
Вчера, 22:32
 
ПроисшествияМоскваАвтоДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала