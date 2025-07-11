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Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 11.07.2025
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы
Два взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной в Москве, находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети - в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:27:00+03:00
2025-07-11T23:27:00+03:00
2025-07-11T23:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Два взрослых, пострадавших в ДТП на Бережковской набережной в Москве, находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети - в состоянии средней тяжести, сообщает столичный департамент здравоохранения.Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии."Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести. Команды врачей больниц уже приступили к оказанию помощи", - говорится в сообщении депздрава в Telegram-канале.Отмечается, что двух детей доставили в Клинику доктора Рошаля, трех взрослых - в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Городскую клиническую больница №1.
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происшествия, москва, авто, дтп
Происшествия, Москва, Авто, ДТП
Депздрав Москвы сообщил о состоянии пострадавших при ДТП в центре Москвы
Депздрав: после ДТП в центре Москвы двое взрослых находятся в тяжелом состоянии