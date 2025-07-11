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В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы - РИА Новости, 11.07.2025
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Туризм
 
01:07 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/deputat-2028467941.html
В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы
В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы - РИА Новости, 11.07.2025
В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы
Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:07:00+03:00
2025-07-11T01:07:00+03:00
туризм
россия
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы. "Предлагаю предусмотреть для владельцев частной земли возможность включения их объектов и территорий в туристские тропы. На мой взгляд, бизнес сам будем в этом заинтересован", - сказал он агентству. По мнению депутата, информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Законопроект дает определение туристской тропы - туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенный на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяжённости которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения
https://ria.ru/20250515/vuz-2017011859.html
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россия, игорь антропенко (депутат), госдума рф, единая россия
Туризм, Россия, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы

Депутат Антропенко предложил разрешить включать частные земли в туристские тропы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") в беседе с РИА Новости предложил предоставить владельцам частной земли возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы.
"Предлагаю предусмотреть для владельцев частной земли возможность включения их объектов и территорий в туристские тропы. На мой взгляд, бизнес сам будем в этом заинтересован", - сказал он агентству.
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По мнению депутата, информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании национальной системы туристских троп в РФ. Законопроект дает определение туристской тропы - туристский ресурс, предназначенный для пешего, велосипедного, лыжного, конного (верхом) или иного немеханического способа передвижения, расположенный на землях, земельных участках, поверхностях искусственных сооружений и водных объектах, обустроенный системой навигации и ориентирования, на отдельных частях или по всей протяжённости которого могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения и сооружения
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ТуризмРоссияИгорь Антропенко (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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