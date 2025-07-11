https://ria.ru/20250711/data-2028542194.html
Россия ждет от Украины предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Россия ждет от Украины предложений по дате новой встречи, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Россия ждет от Украины предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Россия ждет предложений украинской стороны по срокам нового раунда двусторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:58:00+03:00
2025-07-11T12:58:00+03:00
2025-07-11T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия ждет предложений украинской стороны по срокам нового раунда двусторонних переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я еще раз повторяю, и наш президент об этом говорил: мы ждем предложения украинской стороны по срокам продолжения раундов двусторонних прямых переговоров", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
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россия, дмитрий песков, украина, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире
Россия ждет от Украины предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Песков: РФ ждет от Украины предложений по срокам нового раунда переговоров