https://ria.ru/20250711/danija-2028619740.html
Дания выделит восемь миллионов долларов на милитаризацию Молдавии
Дания выделит восемь миллионов долларов на милитаризацию Молдавии - РИА Новости, 11.07.2025
Дания выделит восемь миллионов долларов на милитаризацию Молдавии
Дания выделяет около 8 миллионов долларов на милитаризацию Молдавии в рамках нового оборонного соглашения между двумя странами, об этом сообщает в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:14:00+03:00
2025-07-11T17:14:00+03:00
2025-07-11T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дания выделяет около 8 миллионов долларов на милитаризацию Молдавии в рамках нового оборонного соглашения между двумя странами, об этом сообщает в пятницу датское министерство обороны. "Дания и Молдавия начинают сотрудничество в сфере обороны для усиления военных возможностей Молдавии, а также ее способности обороняться. В рамках соглашения министерство обороны вкладывает 50 миллионов крон (около 7,8 миллиона долларов - ред.) в... безопасность Молдавии на четырехлетний период", - говорится в пресс-релизе ведомства. Согласно публикации, Дания будет помогать с подготовкой молдавских вооруженных сил и предоставлять консультирование. Кроме того, Копенгаген отправит в Молдавию военного атташе. По словам датского министра обороны Троельса Лунда Поульсена, поддержка Молдавии также означает укрепление внешних границ Европы, поскольку страна граничит с находящейся в состоянии конфликта Украиной и якобы подвержена российскому влиянию и угрозам. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
https://ria.ru/20250301/moldaviya-2002458644.html
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в мире, молдавия, дания, копенгаген, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Дания, Копенгаген, Майя Санду, НАТО
Дания выделит восемь миллионов долларов на милитаризацию Молдавии
Минобороны Дании: Копенгаген выделит 8 млн долларов на милитаризацию Молдавии