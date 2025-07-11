https://ria.ru/20250711/chernyshenko-2028494304.html

Чернышенко рассказал, сколько иностранцев воспользовались электронной визой

Чернышенко рассказал, сколько иностранцев воспользовались электронной визой - РИА Новости, 11.07.2025

Чернышенко рассказал, сколько иностранцев воспользовались электронной визой

Более 230 тысяч иностранных туристов за январь-май 2025 года въехали в Россию по электронной визе, всего же с момента введения ею воспользовались порядка 940... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:24:00+03:00

2025-07-11T09:24:00+03:00

2025-07-11T10:25:00+03:00

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новости - туризм

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 230 тысяч иностранных туристов за январь-май 2025 года въехали в Россию по электронной визе, всего же с момента введения ею воспользовались порядка 940 тысяч иностранных путешественников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."За 5 месяцев 2025 года по ней (электронной визе - ред.) в страну въехали более 230 тысяч иностранных туристов, а всего за время действия механизма им воспользовались 940 тысяч человек. Новые меры позволят сделать Россию еще более доступной для международных путешественников и укрепят позиции страны на мировом туристическом рынке", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.Платформа для оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон об увеличении срока действия единой электронной визы до 120 суток, а срока пребывания по ней в России с 16 до 30 суток.Вице-премьер отметил, что продление срока действия электронной визы и увеличение допустимого срока пребывания в России – это важный шаг навстречу иностранным туристам.В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что министерство системно работает над повышением привлекательности России для иностранных туристов."Электронная виза – один из важных механизмов упрощенного въезда для туристов. Следующий шаг, который сейчас рассматривается, – возможность ее многократного использования", - сказал Решетников, его слова привели в сообщении.

https://ria.ru/20250625/anapa-2025322894.html

https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, новости - туризм, дмитрий чернышенко