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Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2025
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14:29 11.07.2025 (обновлено: 14:55 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/byudzhet-2028565270.html
Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей
Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2025
Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:29:00+03:00
2025-07-11T14:55:00+03:00
экономика
москва
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.МТС в своем заявлении просила признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства".Разбирательство проходило в закрытом режиме. "Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в материалах суда результат рассмотрения дела.ФАС в октябре прошлого года признало компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 миллиардов рублей.Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи.В МТС заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован, и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. МТС пыталась оспорить решение и предписание ФАС.
https://ria.ru/20250603/fas-2020674131.html
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экономика, москва, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс
Экономика, Москва, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС
Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей

Суд обязал МТС перечислить в бюджет РФ 3 млрд руб дохода от повышения тарифов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип МТС
Логотип МТС - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип МТС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
МТС в своем заявлении просила признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства".
Новый логотип компании МТС на одном из зданий в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
ФАС оштрафовала МТС из-за рекламы домашнего интернета
3 июня, 15:05
Разбирательство проходило в закрытом режиме. "Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в материалах суда результат рассмотрения дела.
ФАС в октябре прошлого года признало компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 миллиардов рублей.
Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи.
В МТС заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован, и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. МТС пыталась оспорить решение и предписание ФАС.
Работа офиса МТС-Банка - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
МТС Банк опубликовал годовую отчетность по МСФО
5 марта, 15:08
 
ЭкономикаМоскваРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТС
 
 
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