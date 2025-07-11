https://ria.ru/20250711/byudzhet-2028565270.html

Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей

Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2025

Суд обязал МТС перечислить в бюджет государства три миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:29:00+03:00

2025-07-11T14:29:00+03:00

2025-07-11T14:55:00+03:00

экономика

москва

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными акты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе предписание, которым ведомство обязало МТС перечислить в бюджет государства 3 миллиарда рублей дохода, полученного вследствие незаконного повышения тарифов в апреле-мае прошлого года, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.МТС в своем заявлении просила признать недействительными решение ФАС от 9 октября 2024 года, а также два предписания, вынесенных в тот же день ведомством в адрес компании. Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что один из оспариваемых актов ФАС – это "предписание о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства".Разбирательство проходило в закрытом режиме. "Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - приводится в материалах суда результат рассмотрения дела.ФАС в октябре прошлого года признало компанию МТС нарушившей закон о защите конкуренции и предписало перечислить в бюджет необоснованно полученный доход в размере 3 миллиардов рублей.Эта мера применена службой впервые при установлении такого правонарушения. По мнению ФАС, она соразмерна и будет способствовать эффективному предотвращению подобных недобросовестных практик операторов связи.В МТС заявляли, что рост абонентской платы экономически обоснован, и компания заранее представляла в ФАС подтверждения этому. МТС пыталась оспорить решение и предписание ФАС.

https://ria.ru/20250603/fas-2020674131.html

https://ria.ru/20250305/mts_bank-2003216953.html

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экономика, москва, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс