https://ria.ru/20250711/bulgakov-2028481929.html

В Новосибирске нашли документы, принадлежавшие сестре Михаила Булгакова

В Новосибирске нашли документы, принадлежавшие сестре Михаила Булгакова - РИА Новости, 11.07.2025

В Новосибирске нашли документы, принадлежавшие сестре Михаила Булгакова

Выданный женской гимназией в Киеве аттестат зрелости и зачетную книжку сестры знаменитого писателя Михаила Булгакова - Варвары Афанасьевны Булгаковой обнаружили РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:38:00+03:00

2025-07-11T06:38:00+03:00

2025-07-11T06:38:00+03:00

общество

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НОВОСИБИРСК, 11 июл – РИА Новости. Выданный женской гимназией в Киеве аттестат зрелости и зачетную книжку сестры знаменитого писателя Михаила Булгакова - Варвары Афанасьевны Булгаковой обнаружили в архиве Новосибирского государственного педуниверситета (НГПУ), где она заочно училась в 1940-е годы, сообщает вуз в пятницу. "Варвара Афанасьевна Булгакова заочно обучалась в педагогическом институте в 1940-е годы и преподавала немецкий язык в школе №42 Новосибирска (ныне – гимназия №1). Ее документы были обнаружены в ходе работы над проектом Института истории, гуманитарного и социального образования НГПУ "Переплетение дел и судеб", - говорится в сообщении. Проект представляет собой разбор и оцифровку самых старых фондов вузовского архива – документов 1930-1950-х годов, среди которых личные дела студентов с 1937 по 1957 год, свидетельства, удостоверения, студенческие билеты, зачетные книжки. "Среди разобранных документов нам попался аттестат зрелости 1913 года. Мы сразу обратили внимание на его необычный вид – не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый, праздничный – в честь 300-летия династии Романовых, с портретами основателя династии Михаила Фёдоровича и правившего в тот момент Николая II. Аттестат был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве. Имя обладателя – Варвара Афанасьевна Булгакова, которая окончила 8 классов гимназии только на пятёрки, или "весьма удовлетворительно", как сказано в документе", - рассказала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Вера Спесивцева. Общеизвестно, что сестра великого писателя преподавала немецкий язык в школах Новосибирска, но о том, что в архиве НГПУ хранится ее аттестат зрелости, никто не подозревал. Затем в архивах нашли и дубликат зачетной книжки Варвары Афанасьевны, выполненный в 1951 году. В НГПУ напомнили, что Варвара Булгакова переехала из Киева в Новосибирск к своему ранее сосланному сюда мужу Леониду Каруму в 1934 году, здесь она преподавала немецкий язык в школах и заочно обучалась на факультете иностранных языков вуза - тогда НГПИ. Из трех государственных экзаменов один она сдала на "отлично" (немецкий язык) и два – на "хорошо" (основы марксизма-ленинизма и педагогика). "Любопытно, что в зачетной книжке Варвары Афанасьевны можно увидеть оценку "хор" на экзамене по латыни, поставленную ее же мужем. Леонид Сергеевич преподавал немецкий язык и латынь в медицинском институте и на факультете иностранных языков НГПИ. Однако его документы в архиве НГПУ пока не обнаружены", - рассказали в вузе.

https://ria.ru/20250709/podmoskove-2028197477.html

https://realty.ria.ru/20250529/doma-2019516318.html

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общество, новосибирск, киев, михаил булгаков, николай i