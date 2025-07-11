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В Иркутске лайнер при спуске на воду зацепил буксир
В Иркутске лайнер при спуске на воду зацепил буксир - РИА Новости, 11.07.2025
В Иркутске лайнер при спуске на воду зацепил буксир
В Иркутске при плановом спуске на воду круизный лайнер столкнулся с буксиром, обстоятельства инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:49:00+03:00
2025-07-11T21:49:00+03:00
2025-07-11T21:49:00+03:00
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ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. В Иркутске при плановом спуске на воду круизный лайнер столкнулся с буксиром, обстоятельства инцидента выясняются, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По информации, размещенной в социальных сетях, при плановом спуске на воду круизного лайнера "Баргузин" произошло его столкновение с буксиром. Завтра судно будет осмотрено на наличие повреждений", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка. На сайте Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) сообщается, что строительство круизного лайнера было начато на судостроительной площадке ВСРП, входящего в группу компаний "Истлэнд", в июле 2023 года. Его длина составляет 87 метров, ширина – 14,5 метра, это самое крупное судно на Байкале. Корабль способен преодолеть без дозаправки 1,6 тысячи километров и развивать скорость до 24 километров в час. Лайнер рассчитан на 200 пассажиров в прогулочном варианте, на 144 пассажира в каютном варианте и 42 члена экипажа. На борту кроме кают есть ресторан на 100 человек, зоны отдыха, тренажерный зал, детская комната и медицинский кабинет. Лайнер будет эксплуатироваться в акватории озера Байкал.
https://ria.ru/20250709/puteshestviya-2028128658.html
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иркутск, происшествия, байкал
Иркутск, Происшествия, Байкал
В Иркутске лайнер при спуске на воду зацепил буксир
В Иркутске круизный лайнер "Баргузин" при спуске на воду зацепил буксир