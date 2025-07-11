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"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона - РИА Новости, 11.07.2025
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17:21 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/britaniya-2028623478.html
"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона
"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона - РИА Новости, 11.07.2025
"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона
Автор статьи для издания Daily Mail обратил внимание на странный выбор наряда французского лидера Эммануэля Макрона для встречи с британским премьер-министром... РИА Новости, 11.07.2025
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2025-07-11T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Автор статьи для издания Daily Mail обратил внимание на странный выбор наряда французского лидера Эммануэля Макрона для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне."Он был одет в жилет – странно для такого жаркого дня", — отметили в материале.Макрон для пресс-конференции выбрал классический костюм-тройку, надев жилет под пиджак, в то время как Стармер обошелся без этого элемента гардероба.Президент Франции во вторник прилетел в Великобританию с трехдневным визитом.
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эммануэль макрон, лондон, в мире, франция, великобритания, кир стармер
Эммануэль Макрон, Лондон, В мире, Франция, Великобритания, Кир Стармер
"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона

Daily Mail: Макрон выбрал странный наряд для жаркого летнего дня

© AP Photo / Leon NealПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Автор статьи для издания Daily Mail обратил внимание на странный выбор наряда французского лидера Эммануэля Макрона для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне.
"Он был одет в жилет – странно для такого жаркого дня", — отметили в материале.
Макрон для пресс-конференции выбрал классический костюм-тройку, надев жилет под пиджак, в то время как Стармер обошелся без этого элемента гардероба.
Президент Франции во вторник прилетел в Великобританию с трехдневным визитом.
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Эммануэль МакронЛондонВ миреФранцияВеликобританияКир Стармер
 
 
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