https://ria.ru/20250711/britaniya-2028623478.html

"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона

"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона - РИА Новости, 11.07.2025

"Странно для такого дня". Британцев возмутил наряд Макрона

Автор статьи для издания Daily Mail обратил внимание на странный выбор наряда французского лидера Эммануэля Макрона для встречи с британским премьер-министром... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:21:00+03:00

2025-07-11T17:21:00+03:00

2025-07-11T17:21:00+03:00

эммануэль макрон

лондон

в мире

франция

великобритания

кир стармер

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Автор статьи для издания Daily Mail обратил внимание на странный выбор наряда французского лидера Эммануэля Макрона для встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Лондоне."Он был одет в жилет – странно для такого жаркого дня", — отметили в материале.Макрон для пресс-конференции выбрал классический костюм-тройку, надев жилет под пиджак, в то время как Стармер обошелся без этого элемента гардероба.Президент Франции во вторник прилетел в Великобританию с трехдневным визитом.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html

лондон

франция

великобритания

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эммануэль макрон, лондон, в мире, франция, великобритания, кир стармер