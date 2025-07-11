https://ria.ru/20250711/briks-2028676342.html

Исследование: популярность профобразования в странах БРИКС растет

Исследование: популярность профобразования в странах БРИКС растет - РИА Новости, 11.07.2025

Исследование: популярность профобразования в странах БРИКС растет

Численность студентов, выбравших профессиональное и техническое образование, в странах БРИКС выросла на 20% за последние четыре года, следует из результатов... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:19:00+03:00

2025-07-11T20:19:00+03:00

2025-07-11T20:20:00+03:00

общество

россия

сергей кожевников

бразилия

брикс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Численность студентов, выбравших профессиональное и техническое образование, в странах БРИКС выросла на 20% за последние четыре года, следует из результатов исследования, которые представили в пятницу в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Ключевой тренд систем профессионального образования стран БРИКС — ориентация на потребности рынка труда и гарантированное трудоустройство выпускников. В России эта задача успешно решается через инструменты федерального проекта "Профессионалитет", который направлен на подготовку квалифицированных специалистов в рамках приоритетных отраслей, включая промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и сферу услуг", – отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. Главная тема исследования – влияние системы профессионального образования на развитие потенциала стран БРИКС. Оно инициировано Россией и по поручению Минпросвещения России проведено Институтом развития профессионального образования совместно с учеными, исследователями и практиками из стран БРИКС. В 2024 году ректор института Сергей Кожевников возглавлял Альянс БРИКС по сотрудничеству в области технического и профессионального образования. "Исследование – это первый опыт формирования единой, а самое главное, понятной системы индикативной оценки влияния систем профтехобразования на основе статистики для стран БРИКС. Мы рассчитываем, что наш проект заложит основу для создания совместной системы оценки качества профессионального образования в наших странах", – сказал Кожевников. Спикер подчеркнул, что в ходе работы были собраны уникальные материалы о системах профессионального образования каждой из пяти стран, проведен сравнительный анализ статистических данных, сформирована обширная коллекция успешных практик, оказывающих позитивное воздействие на развитие человеческого капитала и экономики. Результаты исследования представлены в информационно-аналитическом сборнике, доступном на русском и английском языках. "Публикация данного сборника откроет новую страницу в международном сотрудничестве между странами БРИКС и послужит основой для дальнейших исследований, а самое главное – совместного совершенствования национальных систем профессионального образования", – отметил Кожевников. Страны-участницы исследования представили заместитель директора департамента профессионального образования и профессиональной подготовки Китайской ассоциации международного обмена в области образования (CEAIE) Чжао Йе и директор по развитию и укреплению системы технического и профессионального образования и подготовки Министерства образования Бразилии Клаудио Алекс Хорхе да Коста. В своих выступлениях они подчеркнули важность проделанной работы и выразили уверенность в том, что совместная научная деятельность будет продолжена. Гостями презентации также стали отраслевые эксперты и студенты колледжа Московского транспорта, Можайского техникума, колледжа "Подмосковье", Ногинского колледжа.

россия

бразилия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей кожевников, бразилия, брикс