https://ria.ru/20250711/bpla-2028609276.html

В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА

В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025

В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА

Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:36:00+03:00

2025-07-11T16:36:00+03:00

2025-07-11T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно ими управлять и уменьшило их потери, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал группировку "Днепр". На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки. "На командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении. "Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения", - приводит ведомство слова командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского. Кроме того, Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотникам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы. В частности, командующий группировкой "Днепр" доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья "Кентавр", автомобильные системы радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений. Также Теплинский доложил министру, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена. Они используются на различных участках фронта для бесперебойной работы командного состава подразделений, куда входят штатные расчёты БПЛА.

https://ria.ru/20250711/dron-2028522968.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский, общество