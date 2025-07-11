Рейтинг@Mail.ru
В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/bpla-2028609276.html
В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА
В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА
Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:36:00+03:00
2025-07-11T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
михаил теплинский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно ими управлять и уменьшило их потери, сообщили в Минобороны РФ. Белоусов проинспектировал группировку "Днепр". На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки. "На командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении. "Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения", - приводит ведомство слова командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского. Кроме того, Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотникам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы. В частности, командующий группировкой "Днепр" доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья "Кентавр", автомобильные системы радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений. Также Теплинский доложил министру, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена. Они используются на различных участках фронта для бесперебойной работы командного состава подразделений, куда входят штатные расчёты БПЛА.
https://ria.ru/20250711/dron-2028522968.html
https://ria.ru/20250711/minoborony-2028608755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Общество
В группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА

МО: в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с БЛПА
Российский военнослужащий с БЛПА - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с БЛПА. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили, что в группировке войск "Днепр" запустили новую систему управления беспилотниками, это позволило более эффективно ими управлять и уменьшило их потери, сообщили в Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал группировку "Днепр". На пункте управления он заслушал доклады о выполнении задач в зоне ответственности группировки.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Вчера, 11:37
"На командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
"Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения", - приводит ведомство слова командующего группировкой "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского.
Кроме того, Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотникам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы.
В частности, командующий группировкой "Днепр" доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья "Кентавр", автомобильные системы радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений.
Также Теплинский доложил министру, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена. Они используются на различных участках фронта для бесперебойной работы командного состава подразделений, куда входят штатные расчёты БПЛА.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Белоусов поручил создать методички по применению ИИ в управлении дронами
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовМихаил ТеплинскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала