https://ria.ru/20250711/bpla-2028484166.html

ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем

ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025

ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:26:00+03:00

2025-07-11T07:26:00+03:00

2025-07-11T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские бойцы сбили:Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия погиб человек, еще один получил ранения. Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем из-за атаки украинских БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250711/patrioty-2028395848.html

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