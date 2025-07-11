https://ria.ru/20250711/bpla-2028484166.html
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:26:00+03:00
2025-07-11T07:26:00+03:00
2025-07-11T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
республика крым
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские бойцы сбили:Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия погиб человек, еще один получил ранения. Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем из-за атаки украинских БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250711/patrioty-2028395848.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
курская область
россия
республика крым
орловская область
брянская область
смоленская область
белгородская область
тульская область
липецкая область
ростовская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a039d0807c93367ac361ffc1326e9c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, курская область, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков, республика крым, безопасность, орловская область, брянская область, смоленская область, белгородская область, тульская область, липецкая область, ростовская область, калужская область, дмитрий миляев, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Республика Крым, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Смоленская область, Белгородская область, Тульская область, Липецкая область, Ростовская область, Калужская область, Дмитрий Миляев, Игорь Артамонов