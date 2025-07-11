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ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025
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07:26 11.07.2025 (обновлено: 10:42 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/bpla-2028484166.html
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем - РИА Новости, 11.07.2025
ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем
Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:26:00+03:00
2025-07-11T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
курская область
россия
вооруженные силы украины
дмитрий песков
республика крым
безопасность
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Российские бойцы сбили:Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия погиб человек, еще один получил ранения. Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем из-за атаки украинских БПЛА.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250711/patrioty-2028395848.html
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Республика Крым, Безопасность, Орловская область, Брянская область, Смоленская область, Белгородская область, Тульская область, Липецкая область, Ростовская область, Калужская область, Дмитрий Миляев, Игорь Артамонов

ПВО за ночь сбила 155 дронов над 11 регионами и Черным морем

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над 11 российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 10 июля до 7:00 мск 11 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
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Российские бойцы сбили:
  • 53 дрона — над Курской областью;
  • 19 — над Брянской;
  • 15 — над Смоленской;
  • 14 — над Белгородской;
  • 13 — над Тульской;
  • по 11 — над Орловской областью и Московским регионом;
  • семь — над Крымом;
  • по четыре — над Липецкой областью и Черным морем;
  • по два — над Ростовской и Калужской областями.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что при падении беспилотника на территорию сельхозпредприятия погиб человек, еще один получил ранения.
Глава Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем из-за атаки украинских БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковРеспублика КрымБезопасностьОрловская областьБрянская областьСмоленская областьБелгородская областьТульская областьЛипецкая областьРостовская областьКалужская областьДмитрий МиляевИгорь Артамонов
 
 
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