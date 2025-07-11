https://ria.ru/20250711/bolid-2028518925.html

Над Челябинской областью ночью пролетел светящийся метеор

Над Челябинской областью ночью пролетел светящийся метеор - РИА Новости, 11.07.2025

Над Челябинской областью ночью пролетел светящийся метеор

Яркий, предположительно, болид пролетел ночью в пятницу над Челябинской областью, его видели местные жители. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:11:00+03:00

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происшествия

чебаркуль

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл – РИА Новости. Яркий, предположительно, болид пролетел ночью в пятницу над Челябинской областью, его видели местные жители. На видео местного жителя Дмитрия Москина в соцсети "ВКонтакте" видно, как небо на несколько секунд озаряет яркая вспышка, после чего появляется огненный шар. Через секунду он сгорает. В Челябинской области 15 февраля 2013 года упал метеорит, его фрагмент весом около 600 килограммов подняли из озера Чебаркуль. Он в настоящее время хранится в музее. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.

https://ria.ru/20250703/polnolunie-v-iyule-2026961610.html

чебаркуль

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происшествия, чебаркуль, челябинская область, космос - риа наука