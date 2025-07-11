https://ria.ru/20250711/bloomberg-2028678420.html

Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России

Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России - РИА Новости, 11.07.2025

Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России

Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:23:00+03:00

2025-07-11T20:23:00+03:00

2025-07-11T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", — говорится в статье.По информации агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка цен на российскую нефть без поддержки стран G7, в том числе США.С начала июня Словакия дважды блокировала на уровне послов принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. При этом отмечалось, что дипломаты все же надеются на достижение компромисса в вопросе об энергоресурсах.Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.Восемнадцатый пакет санкцийЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но присоединившимся к санкциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

https://ria.ru/20250710/slovakiya-2028432380.html

https://ria.ru/20250710/es-2028433455.html

https://ria.ru/20250710/merts-2028371811.html

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россия

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словакия, россия, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7, греция, в мире