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Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России - РИА Новости, 11.07.2025
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20:23 11.07.2025 (обновлено: 21:07 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/bloomberg-2028678420.html
Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России
Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России - РИА Новости, 11.07.2025
Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России
Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:23:00+03:00
2025-07-11T21:07:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", — говорится в статье.По информации агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка цен на российскую нефть без поддержки стран G7, в том числе США.С начала июня Словакия дважды блокировала на уровне послов принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. При этом отмечалось, что дипломаты все же надеются на достижение компромисса в вопросе об энергоресурсах.Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.Восемнадцатый пакет санкцийЕврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но присоединившимся к санкциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
https://ria.ru/20250710/slovakiya-2028432380.html
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словакия, россия, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, g7, греция, в мире
Словакия, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Греция, В мире
Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России

Bloomberg: ЕК обещает Словакии гарантии в обмен на одобрение санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", — говорится в статье.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Фицо высказался об энергетической безопасности для страны
10 июля, 19:01
По информации агентства, Греция, Мальта и Кипр до сих пор неохотно поддерживали снижение потолка цен на российскую нефть без поддержки стран G7, в том числе США.
С начала июня Словакия дважды блокировала на уровне послов принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. При этом отмечалось, что дипломаты все же надеются на достижение компромисса в вопросе об энергоресурсах.
Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.

В 2022 году Венгрия и Словакия добились освобождения от антироссийских санкций для поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
10 июля, 19:11

Восемнадцатый пакет санкций

Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
  • снизить потолок цен на нефть;
  • запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
  • отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
  • расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
  • запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
  • ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
  • принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но присоединившимся к санкциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает на конференции по восстановлению Украины в Риме. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мерц обратился к лидерам Словакии, США и России
10 июля, 14:59
 
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