Bloomberg: ЕК хочет договориться со Словакией по санкциям против России
Bloomberg: ЕК обещает Словакии гарантии в обмен на одобрение санкций против РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Еврокомиссия готова предоставить Словакии гарантии в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
"Братислава добивается уступок в плане ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето", — говорится в статье.
С начала июня Словакия дважды блокировала на уровне послов принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. При этом отмечалось, что дипломаты все же надеются на достижение компромисса в вопросе об энергоресурсах.
Против санкций выступает также Венгрия: по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ.
В 2022 году Венгрия и Словакия добились освобождения от антироссийских санкций для поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба".
Восемнадцатый пакет санкций
Еврокомиссия в рамках 18-го пакета санкций против России предложила:
- снизить потолок цен на нефть;
- запретить использовать инфраструктуру "Северных потоков";
- отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;
- расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;
- запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти;
- ввести ограничения в отношении "связанных с Россией судов";
- принять меры по защите Бельгии от возможных исков Москвы из-за замороженных активов.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но присоединившимся к санкциям государствам не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
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