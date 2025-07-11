https://ria.ru/20250711/bitkoin-2028466487.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.07.2025
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:34:00+03:00
2025-07-11T00:34:00+03:00
2025-07-11T00:38:00+03:00
биткоин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 116 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 116 322,71 доллара, поднявшись в цене на 4,69% за 24 часа", - говорится в заявлении на сайте биржи.
https://ria.ru/20250621/sechin-2024465822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2d4469f110f41a5ffad5dda69fc955c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биткоин, экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов