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Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.07.2025
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00:34 11.07.2025 (обновлено: 00:38 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/bitkoin-2028466487.html
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.07.2025
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:34:00+03:00
2025-07-11T00:38:00+03:00
биткоин
экономика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 116 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 116 322,71 доллара, поднявшись в цене на 4,69% за 24 часа", - говорится в заявлении на сайте биржи.
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биткоин, экономика
Биткоин, Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance.
"По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 116 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 116 322,71 доллара, поднявшись в цене на 4,69% за 24 часа", - говорится в заявлении на сайте биржи.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
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