https://ria.ru/20250711/bitkoin-2028466487.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.07.2025

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:34:00+03:00

2025-07-11T00:34:00+03:00

2025-07-11T00:38:00+03:00

биткоин

экономика

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 116 тысяч долларов, следует из данных торгов на криптовалютной бирже Binance."По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 116 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 116 322,71 доллара, поднявшись в цене на 4,69% за 24 часа", - говорится в заявлении на сайте биржи.

https://ria.ru/20250621/sechin-2024465822.html

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2025

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биткоин, экономика