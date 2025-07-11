https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028529472.html

Над Белгородской областью за сутки сбили 70 украинских беспилотников

Над Белгородской областью за сутки сбили 70 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.07.2025

Над Белгородской областью за сутки сбили 70 украинских беспилотников

Семьдесят украинских беспилотников были сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:03:00+03:00

2025-07-11T12:03:00+03:00

2025-07-11T12:03:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

шебекино

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Семьдесят украинских беспилотников были сбиты и подавлены за прошедшие сутки над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов в 12 муниципалитетах области попал под удар со стороны Украины. Был выпущен 141 боеприпас и зафиксированы атаки 113 беспилотниками. За отчетный период погибли четыре мирных жителя, один пострадал. Кроме того, глава региона рассказал, что в больнице скончался 22-летний парень, который получил тяжелые травмы во время обстрела Белгорода 25 мая прошлого года. Различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, двух предприятиях, коммерческом объекте и 23 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 28 беспилотников, 24 из которых сбиты системой ПВО… В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Беленькое, Зозули и Красный Куток атакованы 10 беспилотниками, 8 из которых сбиты… В Валуйском муниципальном округе сёла Борки и Казинка, хутора Бабка и Рябики подверглись атакам 7 беспилотников, 5 из которых подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что над Белгородом, Ивнянским, Прохоровским районами и Яковлевским округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Вейделевский район атакован одним беспилотником. В Волоконовском районе три населенных пункта атакованы по одному беспилотнику, был ранен боец подразделения "Орлан". Кроме того, как уточнил Гладков, поступила информация, что ночью 9 июля в селе Новое в результате атаки вражеского беспилотника на мотоцикл погиб мужчина. По данным губернатора, по Грайворонскому округу выпущено 35 боеприпасов и совершены атаки 5 беспилотников. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 103 боеприпаса, и атакам 21 беспилотника. В Шебекинском округе по 11 населенным пунктам выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 34 беспилотников, 29 из которых сбиты и подавлены. В четверг в больнице скончался житель города Шебекино, утром в пятницу в городе Шебекино в результате обстрела погибла мирная жительница. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

https://ria.ru/20250711/shebekino-2028498783.html

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белгородская область, вячеслав гладков, белгород, шебекино