https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028483504.html

ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.07.2025

ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, больше трети из них - над Курской областью,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:14:00+03:00

2025-07-11T07:14:00+03:00

2025-07-11T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

курская область

орловская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, больше трети из них - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля т.г. до 7.00 мск 11 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 53 из них сбиты над Курской областью, 19 - над Брянской, 15 - над Смоленской, 14 - над Белгородской, 13 - над Тульской, а также по 11 дронов - над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, семь беспилотников нейтрализованы над Крымом, по четыре дрона - над Липецкой областью и над Черным морем, а также и по два - над Ростовской и Калужской областями.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028478642.html

россия

курская область

орловская область

республика крым

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россия, безопасность, курская область, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)