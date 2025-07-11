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ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.07.2025
ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, больше трети из них - над Курской областью,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:14:00+03:00
2025-07-11T07:14:00+03:00
2025-07-11T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
курская область
орловская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, больше трети из них - над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля т.г. до 7.00 мск 11 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 53 из них сбиты над Курской областью, 19 - над Брянской, 15 - над Смоленской, 14 - над Белгородской, 13 - над Тульской, а также по 11 дронов - над территориями Орловской области и Московского региона.Кроме того, семь беспилотников нейтрализованы над Крымом, по четыре дрона - над Липецкой областью и над Черным морем, а также и по два - над Ростовской и Калужской областями.
https://ria.ru/20250711/vsu-2028478642.html
россия
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россия, безопасность, курская область, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Курская область, Орловская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 155 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 155 украинских беспилотников