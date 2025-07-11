https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028480870.html
ПВО уничтожила три БПЛА в Смоленской области
ПВО уничтожила три БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 11.07.2025
ПВО уничтожила три БПЛА в Смоленской области
Силы ПВО уничтожили три беспилотника на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:19:00+03:00
2025-07-11T06:19:00+03:00
2025-07-11T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили три беспилотника на территории Смоленской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Василий Анохин. "На территории Смоленской области силами ПВО министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены три вражеских беспилотника", - написал он своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250711/bespilotniki-2028479700.html
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смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три БПЛА в Смоленской области
Анохин: силы ПВО уничтожили три БПЛА в Смоленской области