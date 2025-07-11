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В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека

В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.07.2025

В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека

Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол в Курской области, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:20:00+03:00

2025-07-11T09:20:00+03:00

2025-07-11T09:26:00+03:00

курская область

происшествия

александр хинштейн

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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что раненых доставили в Беловскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Варвара Скокшина

курская область, происшествия, александр хинштейн