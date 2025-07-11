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В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.07.2025
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09:20 11.07.2025 (обновлено: 09:26 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/bespilotnik-2028493975.html
В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека
В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека - РИА Новости, 11.07.2025
В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека
Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол в Курской области, сообщил врио губернатора Александр... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:20:00+03:00
2025-07-11T09:26:00+03:00
курская область
происшествия
александр хинштейн
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что раненых доставили в Беловскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, происшествия, александр хинштейн
Курская область, Происшествия, Александр Хинштейн
В курской деревне при атаке БПЛА пострадали четыре человека

В курской деревне четыре человека получили осколочные ранения при атаке БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Четыре человека получили осколочные ранения в результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что раненых доставили в Беловскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.
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Курская областьПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
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