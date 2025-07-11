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Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки - РИА Новости, 11.07.2025
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16:32 11.07.2025 (обновлено: 16:33 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/belousov-2028608221.html
Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки
Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки - РИА Новости, 11.07.2025
Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:32:00+03:00
2025-07-11T16:33:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех группировок, сообщили в Минобороны России. Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Он также провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой. "Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - говорится в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки

Белоусов поручил увеличить поставки нового вооружения в штурмовые подразделения

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех группировок, сообщили в Минобороны России.
Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Он также провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - говорится в сообщении МО РФ.
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БезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
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