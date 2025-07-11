https://ria.ru/20250711/belousov-2028608221.html

Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки

Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки - РИА Новости, 11.07.2025

Белоусов поручил увеличить поставки оружия во все группировки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:33:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в штурмовые подразделения всех группировок, сообщили в Минобороны России. Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. Он также провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой. "Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, андрей белоусов