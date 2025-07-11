https://ria.ru/20250711/belousov-2028608072.html

Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр"

Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр" - РИА Новости, 11.07.2025

Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, заслушал доклады... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:32:00+03:00

2025-07-11T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

михаил теплинский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, заслушал доклады и провел совещание по оснащению подразделений современным оружием и военной техникой, сообщает в пятницу Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности. Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250520/mo-2018095121.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский, общество