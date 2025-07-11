https://ria.ru/20250711/belousov-2028608072.html
Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр"
Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр" - РИА Новости, 11.07.2025
Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, заслушал доклады... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:32:00+03:00
2025-07-11T16:32:00+03:00
2025-07-11T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
михаил теплинский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_0:0:1532:863_1920x0_80_0_0_b1aadc26012bfae36e5aec4d2d90db37.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции, заслушал доклады и провел совещание по оснащению подразделений современным оружием и военной техникой, сообщает в пятницу Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности. Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250520/mo-2018095121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945575641_119:0:1380:946_1920x0_80_0_0_6e351c1b4482dc8b6f4707797ad1cb1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов, михаил теплинский, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Теплинский, Общество
Белоусов проверил выполнение задач группировкой войск "Днепр"
Белоусов проверил выполнение боевых задач группировкой войск "Днепр" в зоне СВО