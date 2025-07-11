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Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде

Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде - РИА Новости, 11.07.2025

Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде

Украинский дрон упал на территории коммерческого объекта в Белгороде, людей эвакуировали из здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:43:00+03:00

2025-07-11T18:43:00+03:00

2025-07-11T18:43:00+03:00

белгород

шебекино

вячеслав гладков

валентин демидов

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинский дрон упал на территории коммерческого объекта в Белгороде, людей эвакуировали из здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский беспилотник был сбит над городом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом. "Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и организовали оцепление, а также эвакуировали людей из здания для проведения осмотра и обследования территории", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что украинские военные обстреляли село Смородино Грайворонского округа. В Краснояружском районе в селе Теребрено от ударов двух дронов повреждено частное домовладение. "В городе Шебекино в результате детонации FPV-дронов повреждено остекление двух многоквартирных домов. Также посечены осколками два легковых автомобиля и перебита линия электропередачи. Ещё один дрон сдетонировал о землю", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгород, шебекино, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия