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Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде - РИА Новости, 11.07.2025
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18:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/belgorod-2028662836.html
Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде
Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде - РИА Новости, 11.07.2025
Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде
Украинский дрон упал на территории коммерческого объекта в Белгороде, людей эвакуировали из здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:43:00+03:00
2025-07-11T18:43:00+03:00
белгород
шебекино
вячеслав гладков
валентин демидов
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинский дрон упал на территории коммерческого объекта в Белгороде, людей эвакуировали из здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский беспилотник был сбит над городом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом. "Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и организовали оцепление, а также эвакуировали людей из здания для проведения осмотра и обследования территории", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что украинские военные обстреляли село Смородино Грайворонского округа. В Краснояружском районе в селе Теребрено от ударов двух дронов повреждено частное домовладение. "В городе Шебекино в результате детонации FPV-дронов повреждено остекление двух многоквартирных домов. Также посечены осколками два легковых автомобиля и перебита линия электропередачи. Ещё один дрон сдетонировал о землю", - уточнил глава региона.
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белгород, шебекино, вячеслав гладков, валентин демидов, происшествия
Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Происшествия
Дрон ВСУ упал на территории коммерческого объекта в Белгороде

Гладков: на территории коммерческого объекта в Белгороде упал БПЛА ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Украинский дрон упал на территории коммерческого объекта в Белгороде, людей эвакуировали из здания, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский беспилотник был сбит над городом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом.
"Еще один беспилотный летательный аппарат упал на территорию коммерческого объекта. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и организовали оцепление, а также эвакуировали людей из здания для проведения осмотра и обследования территории", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что украинские военные обстреляли село Смородино Грайворонского округа. В Краснояружском районе в селе Теребрено от ударов двух дронов повреждено частное домовладение.
"В городе Шебекино в результате детонации FPV-дронов повреждено остекление двух многоквартирных домов. Также посечены осколками два легковых автомобиля и перебита линия электропередачи. Ещё один дрон сдетонировал о землю", - уточнил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БелгородШебекиноВячеслав ГладковВалентин ДемидовПроисшествия
 
 
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