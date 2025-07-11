https://ria.ru/20250711/belgorod-2028599214.html

Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.07.2025

Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:10:00+03:00

2025-07-11T16:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. "В Белгороде на Харгоре (спальный район – ред.) сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме – балкон и фасад здания. Информация уточняется", - написал Демидов в Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Специалисты обследуют обломки БПЛА. Сотрудники управ составляют акты, чтобы организовать восстановление.

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

белгород

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, валентин демидов