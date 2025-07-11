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Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.07.2025
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:10:00+03:00
2025-07-11T16:10:00+03:00
2025-07-11T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. "В Белгороде на Харгоре (спальный район – ред.) сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме – балкон и фасад здания. Информация уточняется", - написал Демидов в Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Специалисты обследуют обломки БПЛА. Сотрудники управ составляют акты, чтобы организовать восстановление.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник
Мэр Демидов: в Белгороде сбили БПЛА, пострадавших нет, повреждены 4 машины и дом