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Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 11.07.2025 (обновлено: 16:28 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/belgorod-2028599214.html
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 11.07.2025
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:10:00+03:00
2025-07-11T16:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
валентин демидов
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов. &quot;В Белгороде на Харгоре (спальный район – ред.) сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме – балкон и фасад здания. Информация уточняется&quot;, - написал Демидов в Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Специалисты обследуют обломки БПЛА. Сотрудники управ составляют акты, чтобы организовать восстановление.
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
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происшествия, белгород, валентин демидов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Валентин Демидов
Над Белгородом уничтожили украинский беспилотник

Мэр Демидов: в Белгороде сбили БПЛА, пострадавших нет, повреждены 4 машины и дом

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramОбломки украинского беспилотника в Белгороде. 11 июля 2025
Обломки украинского беспилотника в Белгороде. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Обломки украинского беспилотника в Белгороде. 11 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит на Белгородом, пострадавших нет, повреждены четыре автомобиля и многоквартирный дом, сообщил мэр города Валентин Демидов.
«

Белгороде на Харгоре (спальный район – ред.) сбит вражеский беспилотник. Самое главное: пострадавших нет. Осколками посечено четыре автомобиля, гаражи, в многоквартирном доме – балкон и фасад здания. Информация уточняется", - написал Демидов в Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Специалисты обследуют обломки БПЛА. Сотрудники управ составляют акты, чтобы организовать восстановление.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВалентин Демидов
 
 
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