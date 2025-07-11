https://ria.ru/20250711/belgorod-2028594596.html
Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде
Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде - РИА Новости, 11.07.2025
Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что строительство мусоросортировочного завода в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:49:00+03:00
2025-07-11T15:49:00+03:00
2025-07-11T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что строительство мусоросортировочного завода в Белгороде поможет решить проблему с большим количеством отходов в регионе. Путин на встрече с губернатором обратил внимание, что в Белгородской области ежегодно образуется 150 миллионов тонн отходов, и данная проблема нуждается в решении. "У нас был план по строительству мусоросортировочного завода в районе Белгорода. Мы сейчас, к сожалению, этот проект остановили. У нас, действительно, в 2024 году была большая проблема в течение полугода с вывозом твердых бытовых отходов. Это была ошибка, которую допустило правительство, то есть ответственность на мне", - сказал Гладков на встрече в Кремле. По словам губернатора, в регионе сохраняется проблема в том числе с отходами биологического характера, которые поступают с предприятий. "По-хорошему, строительство мусоросжигательного завода – у нас все-таки регион не очень большой, там "экономики" нет. Мы видим строительство двух. Один у нас есть. Сейчас, скорее всего, мы будем приобретать его в региональную собственность, потому что у него достаточно тяжелое финансовое состояние, большая закредитованность. Мы боимся, что он будет банкротом – мы не можем его потерять, он находится в одном из районов. Второй мы хотим поставить, как я уже вам доложил, в городе Белгороде", - пояснил он. Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.
https://ria.ru/20250711/gladkov-2028587620.html
https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде
Гладков: мусоросортировочный завод в Белгороде поможет решить проблему с мусором
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что строительство мусоросортировочного завода в Белгороде поможет решить проблему с большим количеством отходов в регионе.
Путин
на встрече с губернатором обратил внимание, что в Белгородской области
ежегодно образуется 150 миллионов тонн отходов, и данная проблема нуждается в решении.
«
"У нас был план по строительству мусоросортировочного завода в районе Белгорода
. Мы сейчас, к сожалению, этот проект остановили. У нас, действительно, в 2024 году была большая проблема в течение полугода с вывозом твердых бытовых отходов. Это была ошибка, которую допустило правительство, то есть ответственность на мне", - сказал Гладков
на встрече в Кремле.
По словам губернатора, в регионе сохраняется проблема в том числе с отходами биологического характера, которые поступают с предприятий.
"По-хорошему, строительство мусоросжигательного завода – у нас все-таки регион не очень большой, там "экономики" нет. Мы видим строительство двух. Один у нас есть. Сейчас, скорее всего, мы будем приобретать его в региональную собственность, потому что у него достаточно тяжелое финансовое состояние, большая закредитованность. Мы боимся, что он будет банкротом – мы не можем его потерять, он находится в одном из районов. Второй мы хотим поставить, как я уже вам доложил, в городе Белгороде", - пояснил он.
Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.