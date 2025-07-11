https://ria.ru/20250711/belgorod-2028594596.html

Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде

Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде - РИА Новости, 11.07.2025

Гладков рассказал о строительстве мусоросортировочного завода в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что строительство мусоросортировочного завода в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:49:00+03:00

2025-07-11T15:49:00+03:00

2025-07-11T15:59:00+03:00

белгородская область

белгород

россия

вячеслав гладков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028596044_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_592de050a388e2557e8c4f8275daf6ef.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что строительство мусоросортировочного завода в Белгороде поможет решить проблему с большим количеством отходов в регионе. Путин на встрече с губернатором обратил внимание, что в Белгородской области ежегодно образуется 150 миллионов тонн отходов, и данная проблема нуждается в решении. "У нас был план по строительству мусоросортировочного завода в районе Белгорода. Мы сейчас, к сожалению, этот проект остановили. У нас, действительно, в 2024 году была большая проблема в течение полугода с вывозом твердых бытовых отходов. Это была ошибка, которую допустило правительство, то есть ответственность на мне", - сказал Гладков на встрече в Кремле. По словам губернатора, в регионе сохраняется проблема в том числе с отходами биологического характера, которые поступают с предприятий. "По-хорошему, строительство мусоросжигательного завода – у нас все-таки регион не очень большой, там "экономики" нет. Мы видим строительство двух. Один у нас есть. Сейчас, скорее всего, мы будем приобретать его в региональную собственность, потому что у него достаточно тяжелое финансовое состояние, большая закредитованность. Мы боимся, что он будет банкротом – мы не можем его потерять, он находится в одном из районов. Второй мы хотим поставить, как я уже вам доложил, в городе Белгороде", - пояснил он. Встреча Путина и Гладкова состоялась в пятницу. Как следует из кадров, опубликованных Кремлем, беседа президента и губернатора после открытой для журналистов части продолжилась без камер.

https://ria.ru/20250711/gladkov-2028587620.html

https://ria.ru/20250711/selkhoz-2028563090.html

белгородская область

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, владимир путин