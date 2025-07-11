https://ria.ru/20250711/balashiha-2028659095.html

В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов

В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025

В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов

Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:30:00+03:00

2025-07-11T18:30:00+03:00

2025-07-11T18:35:00+03:00

москва

россия

балашиха

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028660173_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_eda31dcb3f6e94efb90ddf88185558f6.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В рейде при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа", - рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. Они переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами. Также 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20250701/prigovor-2026556080.html

москва

россия

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, балашиха, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия