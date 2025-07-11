https://ria.ru/20250711/balashiha-2028659095.html
В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов
В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025
В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов
Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:30:00+03:00
2025-07-11T18:30:00+03:00
2025-07-11T18:35:00+03:00
москва
россия
балашиха
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028660173_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_eda31dcb3f6e94efb90ddf88185558f6.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе, выявили 150 нарушителей миграционного закона, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В рейде при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа", - рассказали в ведомстве. По информации Росгвардии, были выявлены 150 человек, находящиеся в России нелегально. Они переданы в органы внутренних дел и проходят проверку компетентными органами. Также 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки, сообщила пресс-служба.
https://ria.ru/20250701/prigovor-2026556080.html
москва
россия
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028660173_34:0:987:715_1920x0_80_0_0_ad77a6b0d25ec7beb97a3a320e695e58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, балашиха, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, происшествия
Москва, Россия, Балашиха, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Происшествия
В ходе рейда в Балашихе силовики проверили более 500 мигрантов
В Балашихе в ходе рейда силовики выявили 150 нарушителей миграционного закона